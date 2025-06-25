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İzmir'de Orman Yangını: Evler Tahliye Edildi! Belediye Başkanından Açıklama: "Çok Üzgünüz"

İzmir'de Orman Yangını: Evler Tahliye Edildi! Belediye Başkanından Açıklama: "Çok Üzgünüz"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.06.2025 - 16:57

İzmir’in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi yakınlarında bulunan ormanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Foça ilçesine sınırına yaklaştı. Yangın tehlikesi nedeniyle 12 ev tahliye edildi, bazı evler kullanılamaz hale geldi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal ve 6 dozer sevk edildi.

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Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İzmir’in Aliağa ilçesi Bozköy mahallesinde yer alan ormanda saat 12.30’da yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Büyüyen yangın Foça ilesine sınırına doğru ilerledi. Yangında bazı evler tahliye edildi.

60 vatandaş tahliye edildi. Belediye Başkanı: "Çok üzgünüz."

60 vatandaş tahliye edildi. Belediye Başkanı: "Çok üzgünüz."

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, '12 evden 60 vatandaşımız tahliye edildi. Kullanılmayan evler de jandarma ekiplerince kontrol edildi. Orman Bölge İzmir Büyükşehir ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri çalışıyor. Yangın büyük. Bölgede tavuk çiftliği de var. Tam nedeni belli olmamakla beraber yangının elektrik tellerinden çıktığı söyleniyor. Çok üzgünüz' dedi.

Yangın böyle görüntülendi:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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