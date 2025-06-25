İzmir'de Orman Yangını: Evler Tahliye Edildi! Belediye Başkanından Açıklama: "Çok Üzgünüz"
İzmir’in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi yakınlarında bulunan ormanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Foça ilçesine sınırına yaklaştı. Yangın tehlikesi nedeniyle 12 ev tahliye edildi, bazı evler kullanılamaz hale geldi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal ve 6 dozer sevk edildi.
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Yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
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60 vatandaş tahliye edildi. Belediye Başkanı: "Çok üzgünüz."
Yangın böyle görüntülendi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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