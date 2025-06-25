İzmir'de Orman Yangını: Evler Tahliye Edildi! Belediye Başkanından Açıklama: "Çok Üzgünüz"

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, '12 evden 60 vatandaşımız tahliye edildi. Kullanılmayan evler de jandarma ekiplerince kontrol edildi. Orman Bölge İzmir Büyükşehir ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri çalışıyor. Yangın büyük. Bölgede tavuk çiftliği de var. Tam nedeni belli olmamakla beraber yangının elektrik tellerinden çıktığı söyleniyor. Çok üzgünüz' dedi.