İzlanda Maçında Gol Atan İrfan Can Kahveci'den "Piyanist Bana Bırak" Paylaşımı
İzlanda Maçında Gol Atan İrfan Can Kahveci'den "Piyanist Bana Bırak" Paylaşımı
İrfan Can Kahveci'nin TikTok hesabından yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü. Milli futbolcu, son günlerde sosyal medyada viral olan 'piyanist bana bırak' akımına katıldı.
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İzlanda'yı 4-2'lik skorla geçmiştik.
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Maç sonrası, İrfan Can'dan takipçilerini güldüren paylaşım geldi.
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