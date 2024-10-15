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İzlanda Maçında Gol Atan İrfan Can Kahveci'den "Piyanist Bana Bırak" Paylaşımı

İzlanda Maçında Gol Atan İrfan Can Kahveci'den "Piyanist Bana Bırak" Paylaşımı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 20:51

İrfan Can Kahveci'nin TikTok hesabından yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü. Milli futbolcu, son günlerde sosyal medyada viral olan 'piyanist bana bırak' akımına katıldı.

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İzlanda'yı 4-2'lik skorla geçmiştik.

İzlanda'yı 4-2'lik skorla geçmiştik.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan ay-yıldızlılar, organizasyondaki dördüncü maçında İzlanda'ya konuk olmuştu. Milliler, zorlu mücadeleden 4-2 galip ayrılarak üç puana uzanmıştı. Gollerimiz, Hakan, İrfan, Arda ve Kerem'den gelmişti.

Maç sonrası, İrfan Can'dan takipçilerini güldüren paylaşım geldi.

Maç sonrası, İrfan Can'dan takipçilerini güldüren paylaşım geldi.

Fenerbahçe forması giyen tecrübeli orta saha, Milli Takım kampındaki eğlenceli anları, 'piyanist bana bırak' şarkısıyla paylaştı. 👇

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