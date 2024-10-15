Babasıyla Ters Düşmüş: Carlo Ancelotti'nin Oğlu Davide'den Arda Güler Çıkışı

Sezon başında sakatlıklardan dolayı ilk 11'de sıkça tercih edilen Arda, zamanla göz ardı edilmiş, bazı karşılaşmalarda oyuna dahi girememişti. 19 yaşındaki oyuncunun, bu sebepten dolayı Ancelotti'ye sitem ettiği hatta aralarının kötü olduğu İspanya basınında sıkça konuşulmuştu.