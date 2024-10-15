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Babasıyla Ters Düşmüş: Carlo Ancelotti'nin Oğlu Davide'den Arda Güler Çıkışı

Babasıyla Ters Düşmüş: Carlo Ancelotti'nin Oğlu Davide'den Arda Güler Çıkışı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 19:27

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Anclotti'nin, Arda Güler hakkında babasından farklı düşündüğü ortaya çıktı. Eflatun-beyazlı kulüpte yardımcı antrenör olarak görev alan ismin görüşü, Arda'nın daha fazla ilk 11'de şans bulması.

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Geçtiğimiz günlerde milli futbolcunun Ancelotti ile tartıştığı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde milli futbolcunun Ancelotti ile tartıştığı iddia edilmişti.

Sezon başında sakatlıklardan dolayı ilk 11'de sıkça tercih edilen Arda, zamanla göz ardı edilmiş, bazı karşılaşmalarda oyuna dahi girememişti. 19 yaşındaki oyuncunun, bu sebepten dolayı Ancelotti'ye sitem ettiği hatta aralarının kötü olduğu İspanya basınında sıkça konuşulmuştu.

Neden yedek kaldığı da merak konusu olmuştu.

Neden yedek kaldığı da merak konusu olmuştu.

Tecrübeli teknik adamın, Arda'yı sürekli olarak yedekte tutması, hem İspanyol taraftarların hem de Türk taraftarların eleştirisine neden olmuştu. Ancelotti'nin bu tercihi sorgulanırken kararın 'fiziksel yetersizlik' olduğu öne sürülmüştü.

Davide Ancelotti'nin babası gibi düşünmediği söylendi.

Davide Ancelotti'nin babası gibi düşünmediği söylendi.

Marca'ya konuşan İspanyol gazeteci Raul Varela, konuya dair şu açıklamada bulundu:

 'Davide Ancelotti, Arda'nın ilk 11'de olmasını istiyor ancak Carlo Ancelotti bu fikre sıcak bakmıyor.'

Varela, bir haberinde de Arda'nın bulduğu forma şansının teknik ekipte de tartışmaya yol açtığını belirtti. Anlaşmazlığın sebebini de milli futbolcunun, nerede oynaması gerektiğinin bilinmemesi olarak ifade etti.

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