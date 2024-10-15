Babasıyla Ters Düşmüş: Carlo Ancelotti'nin Oğlu Davide'den Arda Güler Çıkışı
Babasıyla Ters Düşmüş: Carlo Ancelotti'nin Oğlu Davide'den Arda Güler Çıkışı
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Anclotti'nin, Arda Güler hakkında babasından farklı düşündüğü ortaya çıktı. Eflatun-beyazlı kulüpte yardımcı antrenör olarak görev alan ismin görüşü, Arda'nın daha fazla ilk 11'de şans bulması.
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Geçtiğimiz günlerde milli futbolcunun Ancelotti ile tartıştığı iddia edilmişti.
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Neden yedek kaldığı da merak konusu olmuştu.
Davide Ancelotti'nin babası gibi düşünmediği söylendi.
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