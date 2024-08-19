İzinler Alındıysa Rota Oluşturulsun: Kuşadası’nda Keşfetmeniz Gereken 15 Lokasyon

Aydın iline bağlı olan Kuşadası, Türkiye'nin ilk turizm merkezleri arasında. 1975 yılına kadarsa İzmir'in bir ilçesi olarak anılıyordu. Bu nedenle Ege ile özdeşleşmiş antik kent, doğal güzellik, bakir koy ve zeytinyağlı yemek kültürü gibi pek çok şeyin en iyisi Kuşadası'nda hala mevcut.

Peki bu yaz yıllık izinler alındıysa rotanızı Kuşadası'na çevirmek istemez miydiniz?

Eğer böyle bir planınız varsa bu gezi listesine mutlaka bakmalısınız! ✌️👇