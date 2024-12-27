İZBAN, Marmaray, Başkentray ve Gayrettepe-Havalimanı Metro Hatları 1 Ocak’ta Ücretsiz Olacak
İZBAN, Marmaray, Başkentray ve Gayrettepe-Havalimanı Metro Hatları 1 Ocak’ta Ücretsiz Olacak
Yeni yıl yaklaşırken metro hatlarına dair 1 Ocak 2025’te geçerli olacak yeni bir karar alındı. İZBAN, Marmaray, Başkentray ve Gayrettepe-Havalimanı Metro hatlarının 1 Ocak Çarşamba günü ücretsiz olmasına karar verildi. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Yeni yıl hazırlıkları devam ediyor. Toplu ulaşımın 1 Ocak 2025 günü ücretsiz olup olmayacağı merak edilirken yeni bir karar alındı.
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Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı metro hatları için yeni karar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 1 Ocak Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçelme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-Havalimanı Metro hattı seferleri ücretsiz olacak.
Vatandaşlar metro hatlarından 1 Ocak'ta ücretsiz ulaşım sağlayabilecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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