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İyi ki Varlar: Hayatımızı Tamamlayan Köpeklerimizin Beslenmesini de Eksiksiz Kılmanın Yolları

İyi ki Varlar: Hayatımızı Tamamlayan Köpeklerimizin Beslenmesini de Eksiksiz Kılmanın Yolları

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Onedio Content - Onedio Editörü
08.07.2026 - 17:29
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Hayatımızın eksik kalan her yanını varlıklarıyla tamamlayan patili dostlarımızın mutlu, sağlıklı ve enerjik bir ömür sürmesi tamamen bizim elimizde! Onların bitmek bilmeyen enerjilerini korumak ve yaşam kalitelerini artırmak için bütünsel bir bakım şart.

Eğer siz de hayatınızın en güzel parçası olan dostunuza hak ettiği eksiksiz bakımı sunmak istiyorsanız, içeriğe göz atın 👇🏻

Yaşına ve ırkına özel bir beslenme rutini oluşturun.

Her köpeğin ihtiyaçları birbirinden tamamen farklıdır. Küçük ırk bir köpeğin harcadığı enerji ile dev bir ırkınki aynı olmadığı gibi yavru bir köpeğin büyüme evresindeki ihtiyaçları da yetişkin bir köpekten başkadır.

Köpeğinizin kilosunu, yaşını ve ırkını göz önünde bulundurarak onun için en doğru ve dengeli beslenme rutinini oluşturmalısınız!

Taze ve temiz suya erişimini her an garantileyin!

Dengeli bir beslenmenin en büyük tamamlayıcısı sudur. Köpeğinizin gün boyu hidrasyonunu koruması, sindirim sisteminin düzenli çalışması ve böbrek sağlığı için evdeki su kabının her zaman temiz ve taze suyla dolu olduğundan emin olun!

Sadece fiziksel değil zihinsel egzersizleri de ihmal etmeyin.

Dostunuzun beslenmesinden aldığı enerjiyi doğru şekilde harcaması gerekir. Sadece yürüyüşe çıkarmak yetmez. Evde zeka geliştirici oyuncaklar kullanmak veya koklama oyunları gibi egzersizler de gerek!

Sofra artıklarından ve tehlikeli gıdalardan uzak tutun.

Bizim severek yediğimiz çikolata, soğan, sarımsak, üzüm veya aşırı baharatlı yemekler gibi pek çok şey onların hassas sistemleri için zararlıdır. Ne kadar masum gözlerle bakarlarsa baksınlar, kendi sağlığı için tabağınızdaki yemekleri onlarla paylaşmamalı, beslenmesini bozmamalısınız.

Porsiyon kontrolü ile ideal kilosunu koruyun!

Onları çok sevdiğimiz için bazen mama kaplarını ardına kadar doldurmak istiyoruz ama bu onlara yarardan çok zarar verebilir. 

Obezite, köpeklerin yaşam kalitesini doğrudan düşüren büyük bir risk faktörü, bu yüzden günlük mama miktarını ambalaj üzerindeki tablolara veya veterinerinizin önerilerine göre porsiyonlayarak vermelisiniz.

Diş ve ağız sağlığının çook önemli olduğunu unutmayın!

Ağız sağlığı, genel vücut sağlığının temelidir! Diş tartarları ve diş eti rahatsızlıkları köpeklerin mamalarını rahatça çiğnemesini engellerken ilerleyen dönemde daha büyük sağlık sorunlarına da yol açabilir. Düzenli diş fırçalama seansları veya ağız sağlığını destekleyen oyuncaklarla bu süreci kontrol altında tutabilirsiniz!

Beslenmesini doğru tamamlayıcı ödül mamaları ile destekleyin!

Beslenmesini doğru tamamlayıcı ödül mamaları ile destekleyin!

Hem aranızdaki bağı lezzetli ve sağlıklı bir ana dönüştürmek hem de ona kocaman bir teşekkür etmek için harika bir önerimiz var!

Tıpkı onların hayatımızı tamamladığı gibi, siz de gün içindeki bu harika aktivitelerin ardından onu Royal Canin’in fonskiyonel beslenme desteği sağlayan tamamlayıcı ödül mamalarıyla ödüllendirerek beslenmesini kusursuz bir şekilde tamamlayabilirsiniz!

Royal Canin, köpeklerin günlük bakım ve beslenme rutinlerini desteklemek amacıyla geliştirdiği yeni nesil fonksiyonel beslenme desteği sağlayan tamamlayıcı ödül maması serilerini ilk kez Türkiye’de sundu. Yeni ürün grubunda veteriner hekimler ve beslenme uzmanlarıyla geliştirilen iki farklı seri bulunuyor.

Petshoplar ve online kanallarda satışa sunulan fonksiyonel beslenme desteği sağlayan tamamlayıcı ödül maması serisi bağışıklık, sindirim, deri-tüy sağlığı, eklem desteği ve sağlıklı yaş alma gibi farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunarken; hayvan sahipleri, bu çözümleri köpeklerinin beslenmelerine dahil ederek kuru mama ve yaş mama ile birlikte günlük beslenme planının tamamlayıcı bir parçası olarak kullanabilecek.

Veteriner kliniklerinde satışa sunulacak özel seri ise kilo kontrolü, üriner sistem sağlığı, bağırsak sağlığı ve alerji kontrolüne özel geliştirilen kuru mamalar ile uyumlu fonksiyonel ödül mamalarını içeriyor. Bu serilere ek olarak köpeklerin eğitim süreçlerini desteklemek için özel olarak geliştirilen ödül maması da bulunuyor.

Bu serilere ek olarak köpeklerin eğitim süreçlerini desteklemek için özel olarak geliştirilen ödül maması, köpeklerin sağlıklı beyin fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı olmak için DHA ve C ile E vitaminleri ile formüle edilirken; her bir parça köpeklerin kilo yönetimi için 3 kaloriden az bir enerji sunuyor.

* Fonks­iyonel mama desteği sağlayan ve veteri­ner di­yetlerle uyumlu ödül mamaları

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