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İsveç’te Su Parkı Havaya Uçtu: Şans Eseri Kimse Yaralanmadı

İsveç’te Su Parkı Havaya Uçtu: Şans Eseri Kimse Yaralanmadı

İsveç
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.02.2024 - 08:17

İsveç’te yapım aşamasında bulunan su parkındaki büyün yangın korkuttu. Gothenburg kentinde yapımı devam eden bir su parkındaki yangında şans eseri ölen ya da yaralanan kimse olmadı.

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İsveç’in Gothenburg kentinde bir lunaparka inşa edilen su parkında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında parkta ziyaretçi bulunmadığı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

İsveç’in Gothenburg kentinde bir lunaparka inşa edilen su parkında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında parkta ziyaretçi bulunmadığı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın, kısa süre tüm binayı sardı. Yangın sırasında art arda patlamalar meydana gelirken, gökyüzüne yükselen siyah duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın, kısa süre tüm binayı sardı. Yangın sırasında art arda patlamalar meydana gelirken, gökyüzüne yükselen siyah duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Gothenburg'un en popüler turistik mekanlarından biri olan Liseberg lunaparkında yer alan ve bin 750 kişilik kapasitesi bulunan Oceana su parkının bahar mevsiminde açılması planlanıyordu. Şehir merkezinde 1923 yılında açılan Liseberg lunaparkı, her yıl yaklaşık 3 milyon ziyaretçisi ağırlıyor.

Gothenburg'un en popüler turistik mekanlarından biri olan Liseberg lunaparkında yer alan ve bin 750 kişilik kapasitesi bulunan Oceana su parkının bahar mevsiminde açılması planlanıyordu. Şehir merkezinde 1923 yılında açılan Liseberg lunaparkı, her yıl yaklaşık 3 milyon ziyaretçisi ağırlıyor.

İşte büyük yangından görüntüler

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