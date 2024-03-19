İstanbulkartı Olanlar İçin Duyuruldu: İstanbul'da Seçili Otoparklara Yüzde 50 İndirim Geliyor!
İstanbulkartı Olanlar İçin Duyuruldu: İstanbul'da Seçili Otoparklara Yüzde 50 İndirim Geliyor!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, otopark ücretlerine indirim sağlayacak bir proje geliştirdi. İstanbul'da araçlarını toplu taşıma ile entegre kullananlar, ödemelerini İstanbulkart ile yaptıkları takdirde 'Park et Devam et' projesi ile indirim kazanacak.
İşte, detaylar...
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Park Et Devam Et" sisteminin kapsamına ilişkin yeni detayları duyurdu..
Seçili 'Park Et Devam Et' otoparklarına aracını park eden vatandaşlar, İstanbulkart ile ödeme yaparak otopark ücretinde yüzde 50 indirim kazanabilir.
İşte, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan o paylaşım.
19 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenlerin yapması gerekenler de belli oldu!
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