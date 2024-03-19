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İstanbulkartı Olanlar İçin Duyuruldu: İstanbul'da Seçili Otoparklara Yüzde 50 İndirim Geliyor!

İstanbulkartı Olanlar İçin Duyuruldu: İstanbul'da Seçili Otoparklara Yüzde 50 İndirim Geliyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
19.03.2024 - 15:29 Son Güncelleme: 19.03.2024 - 15:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, otopark ücretlerine indirim sağlayacak bir proje geliştirdi. İstanbul'da araçlarını toplu taşıma ile entegre kullananlar, ödemelerini İstanbulkart ile yaptıkları takdirde 'Park et Devam et' projesi ile indirim kazanacak. 

İşte, detaylar...

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Park Et Devam Et" sisteminin kapsamına ilişkin yeni detayları duyurdu..

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Park Et Devam Et" sisteminin kapsamına ilişkin yeni detayları duyurdu..

Sürdürülebilir ulaşımı desteklemek ve kent merkezlerine yapılan kişisel araçlı yolculukları, dolayısıyla trafiği azaltmak amacıyla düzenlenen kapsamında seçili İstanbul Kartlara indirim yapılacak.

Seçili 'Park Et Devam Et' otoparklarına aracını park eden vatandaşlar, İstanbulkart ile ödeme yaparak otopark ücretinde yüzde 50 indirim kazanabilir.

Seçili 'Park Et Devam Et' otoparklarına aracını park eden vatandaşlar, İstanbulkart ile ödeme yaparak otopark ücretinde yüzde 50 indirim kazanabilir.

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden ilan edilen kampanyadan yararlanmak isteyenler için detaylar: 

'Seçili @ispark P+D otoparklarında aracınızı park edin, İstanbulkart’ınızı kullanarak toplu taşıma araçlarıyla devam edin; dönüşte otopark ücretini de @istanbulkart ile ödeyerek otopark ücretinde %50 indirim kazanın.'

İşte, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan o paylaşım.

İşte, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan o paylaşım.
twitter.com

19 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenlerin yapması gerekenler de belli oldu!

19 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenlerin yapması gerekenler de belli oldu!

Kampanyaya katılmak isteyenlerin, araç plakalarını İstanbulkart Mobil’de uygulamasında yer alan 'Bilgilerim’’ kısmına eklemesi gerekiyor. Ayrıca, 'Plaka Ekleme Açık Rızasına' da onay verilmeli. Açık rıza ve ticari elektronik ileti izinleri ise İstanbulkart Mobil'de yer alan profil sayfasından düzenlenebiliyor.

İşte, kampanyanın geçirli olduğu seçili İspark P+D otoparkları: 

  • Yenikapı Etkinlik Alanı, Feshane Açık Otoparkı, Merter Metro Açık Otoparkı, Kirazlı Metro Açık Otoparkı, Büyükçekmece Metrobüs Yanı Otoparkı, Soğanlık Metro Açık Otoparkı, Çekmeköy Metro Kapalı Otoparkı

Detaylı bilgi için İstanbulkart'a tıklayabilirsiniz.

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