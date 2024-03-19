İstanbulkartı Olanlar İçin Duyuruldu: İstanbul'da Seçili Otoparklara Yüzde 50 İndirim Geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, otopark ücretlerine indirim sağlayacak bir proje geliştirdi. İstanbul'da araçlarını toplu taşıma ile entegre kullananlar, ödemelerini İstanbulkart ile yaptıkları takdirde 'Park et Devam et' projesi ile indirim kazanacak.

İşte, detaylar...