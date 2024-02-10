İstanbul Üniversitesi’nden İlginç Karar: Kampüsler Tüm Herkese Açıldı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, üniversiteye bağlı tüm kampüslere ziyaretçilerin alınacağı duyuruldu. Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, “Üniversiteli ve üniversitesiz ayrımını doğru bulmadığınız için bu kapılar herkese açık.' ifadelerini kullandı.