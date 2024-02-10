İstanbul Üniversitesi’nden İlginç Karar: Kampüsler Tüm Herkese Açıldı
İstanbul Üniversitesi’nden İlginç Karar: Kampüsler Tüm Herkese Açıldı
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, üniversiteye bağlı tüm kampüslere ziyaretçilerin alınacağı duyuruldu. Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, “Üniversiteli ve üniversitesiz ayrımını doğru bulmadığınız için bu kapılar herkese açık.' ifadelerini kullandı.
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Üniversite yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda, üniversitenin başta Beyazıt'taki ana kampüs ile çevresindeki yerleşkeleri olmak üzere, Laleli, Horhor, Avcılar, Çapa, Şişli, Kadıköy, Bahçeköy, Bakırköy ve Büyükçekmece'de bulunan kampüsler de ziyarete açıldı.
Bu kapsamda okullar hafta içi 08.30-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Dünyada artık "duvarsız üniversite" tanımının konuşulduğuna dikkati çeken Rektör Prof. Dr. Osman Zülfikar, bunun kapıları açık üniversite anlamına geldiğini dile getirdi.
Üniversiteyi olması gereken yere taşımak istediklerini vurgulayan Zülfikar, "28 Şubat'lardan kalan o kötü izlerin, karanlık günlerin ülkemize yakışmadığını düşünüyoruz. Ülke halkıyla, insanıyla bir bütündür. Bunu bize geçmişte hatta en son 15 Temmuz'da da birçok kere göstermiştir. Üniversiteli ve üniversitesiz ayrımını doğru bulmadığınız için bu kapılar herkese açık." dedi.
Prof. Dr. Zülfikar, 1865'te yapılan binanın Osmanlı'da Harbiye Nazırlığı olarak kullanıldığını, Birinci Dünya Harbi'nin buradan idare edildiğini anımsatarak, "Biz evlatlarımıza bunu anlatmalıyız, onlar bunu bilmeliler. Bu mekanın ne kadar muhterem olduğunu, buradaki o ruhun, dinginliğin, bahçedeki bütün mekanların onlar için olduğunu hem görmeliler hem de bunu kendi içlerinde hissedip geleceğe kendi evlatlarına taşımalılar." dedi.
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