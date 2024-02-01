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İstanbul'un Enflasyonu Yükseldi: TÜİK Enflasyonu Üzerinde Kalmaya Devam Ediyor

İstanbul'un Enflasyonu Yükseldi: TÜİK Enflasyonu Üzerinde Kalmaya Devam Ediyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.02.2024 - 13:08

İstanbul'da ocak ayı enflasyonu yüzde 6,72 oranında artarken, TÜİK'in pazartesi günü açıklayacağı Türkiye enflasyonu hakkında da fikir verdi.

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İTO verilerine göre, İstanbul'da Ocak 2024'te perakende fiyatlar aylık %6,72, yıllık %76,17 oranında arttı.

İTO verilerine göre, İstanbul'da Ocak 2024'te perakende fiyatlar aylık %6,72, yıllık %76,17 oranında arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın 1995 yılını baz alarak hazırladığı İstanbul Ücretliler Geçinme endeksine göre, 2024 Ocak ayında İstanbul’da, perakende fiyatlar aylık bazda %6,72 oranında artış gösterdi. Toptan fiyat hareketlerini gösteren Toptan Eşya Fiyatları indeksi de %4,69 oranında arttı.

İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde, 2023 Ocak ayına göre 2024 Ocak ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı %76,17 oldu.

İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde, 2023 Ocak ayına göre 2024 Ocak ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı %76,17 oldu.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yıllık artış %61,48 oldu.

Ocak 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcamaları yüzde 25,00, ulaştırma ve haberleşme harcamaları yüzde 20,67 arttı.

Ocak 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcamaları yüzde 25,00, ulaştırma ve haberleşme harcamaları yüzde 20,67 arttı.

Konut harcamaları yüzde 7,58, gıda harcamaları yüzde 5,51, ev eşyası harcamaları yüzde 4,49, kültür eğitim ve eğlence harcamaları yüzde 2,81 artış gösterdi. Giyim harcamaları yüzde 3,87 azaldı.

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, inşaat malzemeleri yüzde 13,22 oranında artışla birinci sırada geldi.

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, inşaat malzemeleri yüzde 13,22 oranında artışla birinci sırada geldi.
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