İstanbul'un Enflasyonu Yükseldi: TÜİK Enflasyonu Üzerinde Kalmaya Devam Ediyor
İstanbul'un Enflasyonu Yükseldi: TÜİK Enflasyonu Üzerinde Kalmaya Devam Ediyor
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İTO verilerine göre, İstanbul'da Ocak 2024'te perakende fiyatlar aylık %6,72, yıllık %76,17 oranında arttı.
İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde, 2023 Ocak ayına göre 2024 Ocak ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı %76,17 oldu.
Ocak 2024’te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcamaları yüzde 25,00, ulaştırma ve haberleşme harcamaları yüzde 20,67 arttı.
Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, inşaat malzemeleri yüzde 13,22 oranında artışla birinci sırada geldi.
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