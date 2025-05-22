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İstanbul Otobüsler Grevde mi? 22 Mayıs İstanbul Halk Otobüsleri Neden Çalışmıyor?

İstanbul Otobüsler Grevde mi? 22 Mayıs İstanbul Halk Otobüsleri Neden Çalışmıyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.05.2025 - 09:23

Megakent İstanbul'da 22 Mayıs Perşembe günü trafik sorunu yaşanıyor. Özel Halk Otobüslerini kullanmak isteyen birçok vatandaş, otobüslerin çalışmadığını fark etti. Daha önce planlanmış olan otobüs seferleri bugün gerçekleştirilmedi. İETT'den yapılan açıklamada 22 Mayıs'da grev yapılacağı duyurulmuştu. 

Peki İstanbul halk otobüsleri neden çalışmıyor, ne zaman çalışacak?

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İstanbul'da Otobüsler Bugün Çalışmıyor mu?

İstanbul'da Otobüsler Bugün Çalışmıyor mu?

İstanbul'da özel halk otobüsleri bugün (22 Mayıs Perşembe) günü çalışmıyor. Megakent İstanbul'da özel halk otobüsleri bugün için kontak kapatma kararı aldı. İstanbul genelinde toplam 6 nin 470 otobüsün yaklaşık yarısını oluşturan 3 bin 41 özel halk otobüsü, bugün hizmet vermeyecek. 

Vatandaşların mağduriyet yaşamamak için iptal olan otobüs seferleri yerine başka ulaşım yollarını tercih etmesi gerekiyor. Bugün oluşacak kalabalığa karşı vatandaşlar uyarılıyor.

22 Mayıs İstanbul Halk Otobüsleri Neden Çalışmıyor?

22 Mayıs İstanbul Halk Otobüsleri Neden Çalışmıyor?

İstanbul'da 22 Mayıs tarihinde halk otobüsleri kontak kapatma kararı aldı. İstanbul'da özel halk otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle greve gitti.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İBB'den beklenen ödemelerin yapılmaması nedeniyle esnafın ekonomik olarak zorluk çektiğini belirtti. Bu nedenle yaklaşık 3 bin 41 özel halk otobüsü, bugün greve gitme kararı aldı.

İETT Grevi Ne Zaman Bitecek?

İETT Grevi Ne Zaman Bitecek?

İstanbul'daki otobüs grevi, yalnızca belirli sayıdaki otobüsleri kapsıyor. Greve katılmayan diğer otobüslerin seferleri devam edecek. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) otobüsleri de normal seferlerine devam edecek. Ayrıca vatandaşların mağdur olmaması için ek seferler de planlandı.

İstanbul'da otobüs grevi yalnızca 22 Mayıs'da olacak. 23 Mayıs Cuma günü özel halk otobüsleri normal seferlerine devam edecek.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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