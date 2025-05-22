İstanbul Otobüsler Grevde mi? 22 Mayıs İstanbul Halk Otobüsleri Neden Çalışmıyor?
Megakent İstanbul'da 22 Mayıs Perşembe günü trafik sorunu yaşanıyor. Özel Halk Otobüslerini kullanmak isteyen birçok vatandaş, otobüslerin çalışmadığını fark etti. Daha önce planlanmış olan otobüs seferleri bugün gerçekleştirilmedi. İETT'den yapılan açıklamada 22 Mayıs'da grev yapılacağı duyurulmuştu.
Peki İstanbul halk otobüsleri neden çalışmıyor, ne zaman çalışacak?
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İstanbul'da Otobüsler Bugün Çalışmıyor mu?
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22 Mayıs İstanbul Halk Otobüsleri Neden Çalışmıyor?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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