İstanbul’da Yerel Seçim: En Az ve En Fazla Oy Hangi İlçede Kullanılacak?
İstanbul’da Yerel Seçim: En Az ve En Fazla Oy Hangi İlçede Kullanılacak?
31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde en fazla oy İstanbul’da kullanılacak. İstanbul’da toplam 11 milyon 314 bin 516 vatandaşın sandığa gitmesi bekleniyor. İşte İstanbul’da en az ve en fazla oy kullanılacak ilçeler…
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Yerel seçimlere bir aydan daha az bir süre kalırken, Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre İstanbul’da son yapılan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimine göre 36 bin 455 daha az oy kullanılacak.
İstanbul’da 13 bin 682 kişi oy kullanacağı Adalar ilçesi en az seçmene sahip ilçe olarak dikkat çekiyor.
En kalabalık seçmene sahip ilçe ise 642 bin 455 kişi ile Esenyurt.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yer alan İl Seçim Kuruluna geçen yıl kurayla belirlenen İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin başkanlık edecek.
Her gün binlerce kişinin adım attığı İstanbul'un en uğrak yerlerinden Fatih ilçesinin Eminönü semtindeki Sarıdemir Mahallesi ise kentte en az seçmenin sandığa gideceği mahalle oldu.
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Oy kullanacak asli seçmen mi bıraktılar. Her köşeyi talan ettiler. Sandıklar açıldığında çıkan en yüksek oy yine buralar olacaktır. hiç şaşmaz.
Of bu seçim bitince ne yapacağız yahu. cehapelileri tokatlamadan nasıl dayanacağız 4-5 yıl :(
üzülme hocam, kendi kı.cını tokatlarsın