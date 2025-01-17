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İstanbul'da Yağışların Ardından Barajlarda Sevindirici Artış: İSKİ Doluluk Oranlarını Açıkladı

İstanbul'da Yağışların Ardından Barajlarda Sevindirici Artış: İSKİ Doluluk Oranlarını Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.01.2025 - 12:07

Son yağışlarla birlikte İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 50,49 seviyesine ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 27,49 olan oran su kaynaklarının toparlanmaya başladığını gösteriyor. En dolu baraj Istrancalar yüzde 100 seviyesine ulaşırken, en düşük doluluk oranı yüzde 35,87 ile Alibey Barajı’nda. Kentte günlük su tüketimi ise 3 milyon 51 bin metreküp olarak kaydedildi.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kentin su kaynaklarındaki son durumu paylaştı. Son bir haftada yağışların etkisiyle baraj doluluk oranı yüzde 8,75 arttı ve toplamda 427 milyon 8 bin metreküp su birikti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kentin su kaynaklarındaki son durumu paylaştı. Son bir haftada yağışların etkisiyle baraj doluluk oranı yüzde 8,75 arttı ve toplamda 427 milyon 8 bin metreküp su birikti.

Barajların toplam kapasitesi 868 milyon 683 bin metreküp olduğu için doluluk oranı kapasitenin yarısına yaklaştı. Geçen yıl bu dönemde yüzde 27,49’a kadar gerileyen doluluk oranı bu yıl kentin su kaynaklarının rahatladığını işaret ediyor.

Barajların toplam kapasitesi 868 milyon 683 bin metreküp olduğu için doluluk oranı kapasitenin yarısına yaklaştı. Geçen yıl bu dönemde yüzde 27,49’a kadar gerileyen doluluk oranı bu yıl kentin su kaynaklarının rahatladığını işaret ediyor.

Baraj Doluluk Oranları Şöyle:

Baraj Doluluk Oranları Şöyle:

  • Istrancalar: %100

  • Terkos: %54,36

  • Sazlıdere: %39,84

  • Alibey: %35,87

  • Büyükçekmece: %45,04

  • Ömerli: %51,34

  • Darlık: %43,38

  • Elmalı: %90,79

  • Pabuçdere: %47,92

  • Kazandere: %82,99

İSKİ ayrıca bu ay içinde Yeşilçay ve Melen Çayı’ndan 44,16 milyon metreküp su temin edildiğini belirtti. İstanbul’da barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 69,51 kilogram olarak ölçüldü.

İSKİ ayrıca bu ay içinde Yeşilçay ve Melen Çayı’ndan 44,16 milyon metreküp su temin edildiğini belirtti. İstanbul’da barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 69,51 kilogram olarak ölçüldü.

Son 10 Yılın Verileri

Son 10 Yılın Verileri

Son yılların doluluk oranları dikkat çekiyor: 2015’te %84,29, 2020’de %52,93, 2021’de %29,48, 2024’te %58,91 olan oran bu yıl %50,49 seviyesinde. Su kaynaklarındaki toparlanma kış yağışlarının devam etmesiyle daha da umut verici hale gelebilir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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