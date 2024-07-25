Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İstanbul’da Ulaşım Zammına Taksicilerden Tepki: "Kontak Kapatırız"

İstanbul’da Ulaşım Zammına Taksicilerden Tepki: "Kontak Kapatırız"

Taksi Taksici
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.07.2024 - 14:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla bugün toplu ulaşıma yüzde 13 zam yapıldı. Taksi, okul ve personel servis ücretlerindeki zam oranı ise yüzde 22,19’a kadar yükseldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu zammı az bularak “Kontak kapatırız” açıklamasında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İstanbul’da yapılan son zam ile birlikte taksilerde indi-bindi ücreti 90 liradan 100 liraya, açılış ücreti ise 30 liraya yükseldi.

İstanbul’da yapılan son zam ile birlikte taksilerde indi-bindi ücreti 90 liradan 100 liraya, açılış ücreti ise 30 liraya yükseldi.

Sadece Türk vatandaşlarının değil İstanbul’a gelen turistlerin de sık sık şikayet ettiği taksiciler ise yapılan zammı az buldu.

Sadece Türk vatandaşlarının değil İstanbul’a gelen turistlerin de sık sık şikayet ettiği taksiciler ise yapılan zammı az buldu.

CNBC-e‘ye konuşan Aksu, “Esnafı hiçe sayan teklifi kabul etmiyoruz. Bu maliyetlerle kontak kapatırız” dedi.

CNBC-e‘ye konuşan Aksu, “Esnafı hiçe sayan teklifi kabul etmiyoruz. Bu maliyetlerle kontak kapatırız” dedi.

Ayrıca bir otobüsçü de bu zamla birlikte araçlarda klima bile açamayacaklarını ifade etti.

Ayrıca bir otobüsçü de bu zamla birlikte araçlarda klima bile açamayacaklarını ifade etti.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın