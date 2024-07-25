İstanbul’da Ulaşım Zammına Taksicilerden Tepki: "Kontak Kapatırız"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla bugün toplu ulaşıma yüzde 13 zam yapıldı. Taksi, okul ve personel servis ücretlerindeki zam oranı ise yüzde 22,19’a kadar yükseldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu zammı az bularak “Kontak kapatırız” açıklamasında bulundu.