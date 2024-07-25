İstanbul’da Ulaşım Zammına Taksicilerden Tepki: "Kontak Kapatırız"
İstanbul’da Ulaşım Zammına Taksicilerden Tepki: "Kontak Kapatırız"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla bugün toplu ulaşıma yüzde 13 zam yapıldı. Taksi, okul ve personel servis ücretlerindeki zam oranı ise yüzde 22,19’a kadar yükseldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu zammı az bularak “Kontak kapatırız” açıklamasında bulundu.
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İstanbul’da yapılan son zam ile birlikte taksilerde indi-bindi ücreti 90 liradan 100 liraya, açılış ücreti ise 30 liraya yükseldi.
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Sadece Türk vatandaşlarının değil İstanbul’a gelen turistlerin de sık sık şikayet ettiği taksiciler ise yapılan zammı az buldu.
CNBC-e‘ye konuşan Aksu, “Esnafı hiçe sayan teklifi kabul etmiyoruz. Bu maliyetlerle kontak kapatırız” dedi.
Ayrıca bir otobüsçü de bu zamla birlikte araçlarda klima bile açamayacaklarını ifade etti.
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