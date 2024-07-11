İstanbul’da Oynanacak: TFF 2024 Süper Kupa Maçının Tarihini Açıkladı
İstanbul’da Oynanacak: TFF 2024 Süper Kupa Maçının Tarihini Açıkladı
TFF, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının 3 Ağustos, saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.
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TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır" denildi.
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