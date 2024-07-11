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İstanbul’da Oynanacak: TFF 2024 Süper Kupa Maçının Tarihini Açıkladı

İstanbul’da Oynanacak: TFF 2024 Süper Kupa Maçının Tarihini Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
11.07.2024 - 19:35

TFF, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının 3 Ağustos, saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

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TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır" denildi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır" denildi.
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