İstanbul’da Ormanlara Giriş Yasağı: Ekim Ayına Kadar Devam Edecek
İstanbul’da Ormanlara Giriş Yasağı: Ekim Ayına Kadar Devam Edecek
İstanbul Valiliği, kentte belirlenen mesire alanları dışındaki ormanlara giriş yasağı başladığını duyurdu. 15 Ekim’e kadar sürecek yasağa uymayanlar idari ve adli işlem uygulanacak.
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Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası sebebiyle tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da hava sıcaklıkları aniden yükseldi.
Valilik, yükselen hava sıcaklıkları nedeniyle olası orman yangınlarına önlem almak için kentte bulunan ormanlara giriş yasağı getirdi.
İstanbul sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbest olacak. Belirtilen alanların dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yapmak yasaklandı.
Ayrıca kentte tarla temizliği nedeniyle ateş yakılmasına da izin verilmeyecek.
Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyen vatandaşlar, kimliklerini hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebilecek.
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Karar ve önlemlere aykırı hareket eden kişiler hakkında idari ve adli işlem yapılacak.
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