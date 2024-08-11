Görüş Bildir
Haberler
Video
İstanbul'da Kız Kulesi'ne Haniye Posteri Asmak İsteyen Bir Grup Güvenlik Güçleri Tarafından Engellendi

İstanbul'da Kız Kulesi'ne Haniye Posteri Asmak İsteyen Bir Grup Güvenlik Güçleri Tarafından Engellendi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 19:12

Hamas, örgütün en üst düzey liderlerinden biri olan İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen bir saldırıda öldüğünü açıkladı. Haniye, Hamas'ın siyasi büro başkanı olarak önemli bir rol oynuyordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen suikast sonucu öldürüldüğü belirtilmişti.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen suikast sonucu öldürüldüğü belirtilmişti.

İstanbul'da Kız Kulesi'nde toplanan bir grup, Haniye'nin posterini asmak istedi ancak bu girişim güvenlik güçleri tarafından engellendi.

İstanbul'da Kız Kulesi'nde toplanan bir grup, Haniye'nin posterini asmak istedi ancak bu girişim güvenlik güçleri tarafından engellendi.

Video için:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
4
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın