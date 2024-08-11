İstanbul'da Kız Kulesi'ne Haniye Posteri Asmak İsteyen Bir Grup Güvenlik Güçleri Tarafından Engellendi
İstanbul'da Kız Kulesi'ne Haniye Posteri Asmak İsteyen Bir Grup Güvenlik Güçleri Tarafından Engellendi
Hamas, örgütün en üst düzey liderlerinden biri olan İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen bir saldırıda öldüğünü açıkladı. Haniye, Hamas'ın siyasi büro başkanı olarak önemli bir rol oynuyordu.
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Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen suikast sonucu öldürüldüğü belirtilmişti.
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İstanbul'da Kız Kulesi'nde toplanan bir grup, Haniye'nin posterini asmak istedi ancak bu girişim güvenlik güçleri tarafından engellendi.
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