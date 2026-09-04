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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 5 - 6 Eylül Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 5 - 6 Eylül Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 23:14
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İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 5 - 6 Eylül'de hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

Sertab Erener

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, 21:00 (Kapı Açılışı: 20:30)

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türk pop müziğinin güçlü vokali Sertab Erener, kariyerinin otuz beş yılı aşan hitlerini Harbiye Açık Hava Sahnesi'nin görkemli atmosferinde müzikseverlerle buluşturmaktadır. İBB Kültür AŞ'nin 'Koltuk Senin' uygulamasıyla genç dinleyicilere de kontenjan sunan organizasyon, orkestra eşliğinde yüksek tempolu ve geniş repertuvarlı bir sahne performansına ev sahipliği yapmaktadır.

Kenan Doğulu

  • Konser Yeri: Maximum Uniq Açıkhava

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türk popunun usta ismi Kenan Doğulu, geniş nefesli enstrüman kadrosu ve hareketli sahne şovlarıyla açık hava sezonuna yakışan enerjik bir atmosfer yaratmaktadır. Sanatçı, doksanlardan günümüze kadar hit olmuş zamansız parçalarını özgün orkestrasyon düzenlemeleriyle dinleyicilere aktarmaktadır.

Gökhan Türkmen

  • Konser Yeri: Jolly Joker Vadistanbul

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Duygusal besteleri ve etkileyici buğulu vokal tonuyla Türk pop müziğinde saygın bir yer edinen Gökhan Türkmen, Vadistanbul sahnesinde sevenleriyle bir araya gelmektedir. Akustik yaylı düzenlemeleriyle zenginleşen konser akışı, sanatçının liste başı olmuş şarkılarını samimi bir kulüp atmosferinde müzikseverlere sunmaktadır.

Simge Sağın

  • Konser Yeri: Paribu Vadi Açıkhava

  • Tarih ve Saat: 6 Eylül Pazar, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Modern Türkçe popun popüler kadın vokallerinden Simge Sağın, liste başı hitleri ve tempolu sahne danslarıyla dinleyicilere dinamik bir açık hava deneyimi vadetmektedir. Konser boyunca görsel ışık gösterileri ve iddialı sahne kostümleriyle desteklenen performans, yaz sezonunun son günlerinde ritmin düşmediği bir pop şöleni yaşatmaktadır.

Sibel Can ('An Epic Symphony')

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Tarih ve Saat: 6 Eylül Pazar, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türk pop ve sanat müziğinin usta yorumcusu Sibel Can, prestijli 'An Epic Symphony' projesi bünyesinde Night Flight Symphony Orchestra eşliğinde Harbiye sahnesine adım atmaktadır. Sanatçının hafızalara kazınan nostaljik eserleri çok sesli senfonik partisyonlarla harmanlanarak dinleyicilere anıtsal bir müzikal ziyafet sunmaktadır.

Lifepark K-Pop Festivali 3: P1Harmony & AleXa

  • Konser Yeri: Life Park (Sarıyer)

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, Kapı Açılışı: 15:00 (AleXa: 17:30, P1Harmony: 20:00)

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Güney Kore'nin küresel ölçekte dikkat çeken temsilcilerinden erkek grubu P1Harmony ile American Song Contest galibi AleXa, senkronize dans koreografileriyle Life Park'ta sahne almaktadır. K-Pop kültürünü panayır ve dans gösterileriyle bir araya getiren organizasyon, katılımcılara uluslararası pop müziğin çağdaş ritmini geniş bir açık hava alanında deneyimleme imkanı sağlamaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Ege Çubukçu

  • Konser Yeri: Blind İstanbul (Asmalımescit, Beyoğlu)

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türkçe rap müziğin öncü ve saygın isimlerinden Ege Çubukçu, türün eski dönem klasiklerini güncel altyapılarla harmanladığı özel bir repertuvarla sahne almaktadır. Akıcı kafiyeleri ve tecrübeli sahne hakimiyetiyle dikkat çeken müzisyen, Beyoğlu'nun kulüp atmosferinde hip-hop meraklılarına enerjik bir konser gecesi yaşatmaktadır.

MAVİ ('Albüm Lansman Konseri')

  • Konser Yeri: IF Performance Hall Beşiktaş

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, 21:00 (Kapı Açılışı: 19:30)

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Son dönemin dikkat çeken hip-hop üreticilerinden Mavi, müzikal yolculuğunun yeni durağı olan albümünün lansmanını Beşiktaş'ta gerçekleştirmektedir. Karakteristik vokal tarzı ve dinamik bas vuruşlarını canlı enstrümanlarla destekleyen sanatçı, türün takipçilerine taze ve yüksek tansiyonlu bir rap performansı sunmaktadır.

Luv X 90s & 2000s Hiphop Party

  • Konser Yeri: Blind İstanbul

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, 23:59

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Hip-hop kültürünün altın çağını selamlayan bu konsept gece, doksanlar ve iki binlerin kült rap parçalarını dans pistine taşımaktadır. Usta DJ'lerin tempoyu sabaha kadar zirvede tuttuğu organizasyon, Asmalımescit'in tarihi sokaklarında nostaljik ve hareketli bir hip-hop deneyimi yaratmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserine Gidilir?

MODEL

  • Konser Yeri: Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türkçe rock müziğin simge gruplarından olan ve uzun yıllar sonra yeniden bir araya gelen MODEL, dinleyicilerin hafızalarında yer eden kült albüm parçalarıyla sahneye dönüş yapmaktadır. Dramatik söz yazımı ve sert gitar rifflerini buluşturan topluluk, deniz kenarındaki açık hava amfisinde nostaljik ve yüksek tempolu bir rock akşamı sunmaktadır.

Emre Aydın

  • Konser Yeri: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Melankolik Türkçe rock akımının öncülerinden Emre Aydın, içsel sözleri ve elektrikli gitar aranjmanlarıyla Kadıköy'deki amfi tiyatro sahnesini doldurmaktadır. Sanatçı, kariyeri boyunca dillere pelesenk olmuş duygusal rock marşlarını açık havanın etkileyici akustiğinde dinleyicileriyle birlikte seslendirmektedir.

Ayna

  • Konser Yeri: Jolly Joker Atakent Tema

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Doksanlar ve iki binler Türkçe pop-rock geleneğinin köklü temsilcisi Ayna, solist Erhan Güleryüz öncülüğünde nostaljik bir konser programı hazırlamaktadır. Grup, halk müziği motifleriyle zenginleştirdiği dinamik rock tınılarını ve efsaneleşmiş bestelerini Atakent sahnesinde dinleyicilerine canlı sunmaktadır.

Gogol Bordello

  • Konser Yeri: JJ Arena Ataşehir

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, Kapı Açılışı: 20:00 (Konser Başlangıcı: 22:00)

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: New York yeraltı sahnesinden küresel festivallere uzanan gypsy punk topluluğu Gogol Bordello, Eugene Hütz liderliğinde sınır tanımayan agresif sahne tavrını Ataşehir'e taşımaktadır. Etnik akordeon ve keman nağmelerini yüksek tempolu punk ritimleriyle çarpıştıran ekip, salondaki müzikseverlere terletici ve kaotik bir canlı performans yaşatmaktadır.

Ben Granfelt Band

  • Konser Yeri: Müze Gazhane Açık Hava Sahnesi

  • Tarih ve Saat: 6 Eylül Pazar, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Wishbone Ash ve Leningrad Cowboys gibi efsanevi gruplarla dünyayı turlayan usta Fin gitarist Ben Granfelt, grubuyla 4. Uluslararası İstanbul Gitar Günleri'nin görkemli kapanışını gerçekleştirmektedir. Melodik klasik rock sololarını virtüöz melodilerle birleştiren sanatçı, Müze Gazhane'nin tarihi endüstriyel dokusunda müzikseverlere zengin bir rock tınısı sunmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali: Yıldızlarla Açılış Konseri

  • Konser Yeri: Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

  • Tarih ve Saat: 6 Eylül Pazar, 20:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Fedor Rudin, Alexandra Soumm, Máté Szűcs, Lydia Shelley ve Julien Libeer gibi dünyaca ünlü beş virtüöz, festivalin görkemli açılış dinletisinde Kadıköy'de buluşmaktadır. Süreyya Operası'nın tarihi akustiğinde César Franck ve Antonín Dvořák'ın oda müziği başyapıtlarını icra eden sanatçılar, klasik müzik tutkunlarına eşsiz bir entegrasyon sunmaktadır.

Candle Experience (Mum Işığında Klasik Müzik)

  • Konser Yeri: Tarihi Kırım Kilisesi (Beyoğlu)

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, 20:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Yüzlerce mum ışığıyla aydınlatılan neogotik tarihi mabet içerisinde yaylı çalgılar dörtlüsü, klasik batı müziğinin seçkin bestelerini icra etmektedir. Vivaldi, Bach ve Mozart'ın ölümsüz tınılarının yüksek kilise tonozlarında çınladığı dinleti, izleyicilere görsel ve işitsel açıdan meditatif bir klasik müzik yolculuğu vadetmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

Rooftop Festival İstanbul

  • Konser Yeri: Şehrin Terasları (The Roof At The Ritz-Carlton, Swissotel The Bosphorus 16 Roof, Komun On The Bosphorus, The Bank Hotel Roof Bar, Frankhan)

  • Tarih ve Saat: 6 Eylül Pazar, 15:00 – 02:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Âme (Live), Andhim ve David August gibi küresel prodüktörleri bünyesinde toplayan festival, İstanbul'un panoramik çatı teraslarını gün boyu devasa bir dans alanına çevirmektedir. Tek biletle çoklu mekan deneyimi sunan organizasyon, melodik house ve canlı elektronik tınıları şehrin mimari siluetiyle buluşturmaktadır.

Downtown Beach Party (Klein Phönix)

  • Konser Yeri: Klein Phönix / Klein Harbiye Açık Hava

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, 15:00'ten gece yarısına kadar

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Elektronik dans müziğinin İstanbul'daki öncü kulüplerinden Klein Phönix, açık hava konseptinde yerli ve yabancı DJ'leri kabinde bir araya getirmektedir. Güçlü ses sistemleri ve tempolu tekno setleriyle desteklenen organizasyon, dans müziği takipçilerine gün batımından gecenin ilerleyen saatlerine kadar kesintisiz ritim sunmaktadır.

Teknede Kahve Festivali – Boğaz & Adalar DJ Seansı

  • Konser Yeri: Sirkeci İDO İskelesi (Hareket Halindeki İDO Arabalı Vapuru)

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi ve 6 Eylül Pazar, 18:30 – 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Deniz üzerinde seyir halindeki arabalı vapur konseptiyle gerçekleştirilen etkinliğin akşam parti seansı, ritmik elektronik ve house müzik setlerine ev sahipliği yapmaktadır. Boğaz hattı ve Prens Adaları manzarası eşliğinde müzik icra eden DJ'ler, katılımcılara dalgaların üzerinde sıra dışı bir açık deniz parti tecrübesi yaşatmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

  • Yüzyüzeyken Konuşuruz

  • - Konser Yeri: Jolly Joker Kartal İstMarina

  • - Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, 21:00

  • - Konser ve Sanatçı Bilgisi: Şehir hayatının hüznünü ve modern yalnızlığı samimi gitar tınılarıyla anlatan Yüzyüzeyken Konuşuruz, geniş dinleyici kitlesiyle Kartal'da buluşmaktadır. Topluluk, dijital mecralarda rekor kıran hit parçalarını enerjik sahne düzenlemeleriyle yorumlayarak müzikseverlere coşkulu bir bağımsız alternatif akşamı yaşatmaktadır.

  • Can Bonomo

  • - Konser Yeri: Paribu Vadi Açıkhava

  • - Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, 21:00

  • - Konser ve Sanatçı Bilgisi: Kendine has mizahi söz yazımı, folklorik altyapıları indie-rock enerjisiyle harmanlayan Can Bonomo, açık havada geniş prodüksiyonlu bir konser vermektedir. Dinamik orkestrası ve enerjik sahne tavrıyla izleyicileri saran sanatçı, alternatif müzik meraklılarına temposu düşmeyen eğlenceli bir sahne şovu sunmaktadır.

  • Can Güngör

  • - Konser Yeri: QNB Terminal Kadıköy – Komünite

  • - Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, 21:30

  • - Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türk bağımsız sahnesinin yetenekli şarkı yazarı ve aranjörlerinden Can Güngör, naif melodileri ve derinlikli şarkı sözleriyle Kadıköy dinleyicisinin karşısına çıkmaktadır. Sanatçının çok katmanlı akustik düzenlemeleri, mekanın sıcak atmosferinde dinleyicilere incelikle işlenmiş şiirsel bir alternatif müzik dinletisi tattırmaktadır.

  • Gece

  • - Konser Yeri: Zorlu PSM Vestel Amfi

  • - Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, 21:00

  • - Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türkçe alternatif pop-rock müziğin sevilen gruplarından Gece, hareketli ritimleri ve akılda kalıcı nakaratlarıyla Zorlu PSM'nin açık hava amfisinde sahne almaktadır. Grup, uzun yıllara yayılan diskografisindeki hitleri açık havanın dinamizmiyle birleştirerek katılımcılara keyifli bir yaz sonu performansı yaşatmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

Sibel Köse Quintet

  • Konser Yeri: Nardis Jazz Club (Galata, Beyoğlu)

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, 21:30

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Caz vokalindeki üstün teknik ustalığı ve uluslararası saygınlığıyla bilinen Sibel Köse, beşlisi eşliğinde standart caz repertuvarının seçkin parçalarını yorumlamaktadır. Galata'nın tarihi caz kulübünün samimi akustiğinde gerçekleşen dinleti, esnek scat doğaçlamaları ve akustik sololarla cazseverlere yüksek müzikalite sunmaktadır.

Fatih Erkoç

  • Konser Yeri: Swissôtel The Bosphorus (Chalet Garden)

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Caz standartlarına getirdiği kusursuz yorumu ve virtüöz trombon icracılığıyla usta bir müzisyen olan Fatih Erkoç, Boğaz kıyısındaki bahçe sahnesinde yerini almaktadır. Amerikan caz klasikleriyle popüler caz aranjmanlarını zarafetle birleştiren sanatçı, dinleyicilere açık havada nostaljik ve nezih bir dinleti akşamı yaşatmaktadır.

Ferit Odman Quintet

  • Konser Yeri: Swissôtel The Bosphorus Açık Hava Sahnesi

  • Tarih ve Saat: 6 Eylül Pazar, 21:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Türk caz davulculuğunu uluslararası arenada temsil eden ve hard bop stilinin yetkin ismi olan Ferit Odman, grubuyla modern bir caz programı sergilemektedir. Trompet, saksafon, piyano, kontrbas ve davul arasındaki kusursuz kolektif diyalog, Boğaz esintisi eşliğinde müzikseverlere dünya standartlarında bir açık hava caz performansı aktarmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği ve Arabesk Müzik Konserleri Var?

Deniz Tekin & Cihan Mürtezaoğlu (Akustik Türkü ve Halk Ezgileri Yorumları)

  • Konser Yeri: Cennet Bahçesi Burgazada

  • Tarih ve Saat: 5 Eylül Cumartesi, 20:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Anadolu ozanlık geleneğinin derinliğini ve kadim halk türkülerini modern telli enstrümanlarla yeniden yorumlayan iki sanatçı, ada atmosferinde bir araya gelmektedir. Burgazada'nın deniz manzaralı huzurlu bahçesinde gerçekleşen konser, geleneksel türküleri sade armonilerle yorumlayarak müzikseverlere samimi ve dingin bir dinleti sunmaktadır.

PEKSAD Türk Halk Müziği Korosu ve Saz Heyeti

  • Konser Yeri: PEKSAD Etkinlik Salonu (Pendik)

  • Tarih ve Saat: 6 Eylül Pazar, 18:00

  • Konser ve Sanatçı Bilgisi: Pendik Kültür Sanat Derneği bünyesindeki koro ve orkestra, Anadolu'nun dört bir yanından derlenen otantik türküleri ve deyişleri yeni sanat sezonu açılışında icra etmektedir. Bağlama, kabak kemane ve ritim sazların eşlik ettiği topluluk, zeybekten horona uzanan kültürel mirasımızı türkü dostlarına kolektif bir ses tınısıyla aktarmaktadır.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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