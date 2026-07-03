İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 4 - 5 Temmuz Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Gipsy Kings by Andre Reyes

Grammy ödüllü efsanevi grup Gipsy Kings, Andre Reyes liderliğinde geleneksel flamenko ritimlerini Latin pop tınılarıyla sentezleyen dünyaca ünlü bir topluluktur. 'Viva El Arte' dünya turnesi kapsamında İstanbul'a gelen grup, izleyicileri dansa davet eden enerjik performansları ve zamansız şarkılarıyla Harbiye semalarında unutulmaz bir pop rüzgarı estirecektir.

Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, İstanbul

Konser Saati: 21:00

Zeynep Bastık

Güçlü vokali ve popüler şarkılara getirdiği akustik yorumlarla geniş kitlelere ulaşan Zeynep Bastık, modern Türk pop müziğinin en üretken seslerinden biridir. Sanatçı, güzellik ve müzik temalı bu geniş kapsamlı festival kapsamında en enerjik dans şarkılarını ve sevilen pop hitlerini seslendirecektir.

Konser Yeri: Bonus Parkorman, İstanbul

Konser Saati: 15:00 (Festival Kapı Açılış Saati)

Ziynet Sali

Akdeniz pop müziğinin güçlü seslerinden Ziynet Sali, yüksek sahne performansı ve dinamik orkestrasıyla müzikseverlere coşkulu anlar yaşatmaktadır. Sanatçı, bu özel açık hava konserinde hem hareketli yazlık pop hitlerini hem de duygusal balladlarını en özel şovlar eşliğinde yorumlayacaktır.

Konser Yeri: Paribu Vadi Açıkhava, İstanbul

Konser Saati: 21:00

Mirkelam

Kendine has tarzı ve 90'lı yıllardan beri Türkçe pop sahnesine kazandırdığı sıra dışı şarkılarıyla bilinen Mirkelam, dinamik sahne performanslarıyla dikkat çekmektedir. Sanatçı, bu akşam üstü konserinde nostaljik ve enerjik klasiklerini Hilltown sahnesindeki müzikseverlerin beğenisine sunacaktır.

Konser Yeri: HABITAT Hilltown, İstanbul

Konser Saati: 19:30

Oğuzhan Koç

Romantik pop şarkıları ve dillerden düşmeyen radyo hitleriyle tanınan Oğuzhan Koç, Türk pop müziğinin en başarılı erkek bestecilerinden biridir. Sanatçı, Pazar gecesi gerçekleştireceği bu açık hava konserinde dinleyicilerini duygusal ve ritmik melodiler arasında keyifli bir yolculuğa çıkaracaktır.

Konser Yeri: Paribu Vadi Açıkhava, İstanbul

Konser Saati: 21:00

Xienya Popova

Güçlü sahne performansı ve güncel pop müzik repertuvarıyla dikkat çeken Xienya Popova, enerjisi yüksek canlı performanslarıyla bilinmektedir. Sanatçı, Boğaz esintisi eşliğindeki açık hava atmosferinde pop müziğin en sevilen küresel hitlerini şık ve tempolu bir şovla sunacaktır.