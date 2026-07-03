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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 4 - 5 Temmuz Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 4 - 5 Temmuz Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 21:31
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İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 4 - 5 Temmuz'da hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

Gipsy Kings by Andre Reyes

Grammy ödüllü efsanevi grup Gipsy Kings, Andre Reyes liderliğinde geleneksel flamenko ritimlerini Latin pop tınılarıyla sentezleyen dünyaca ünlü bir topluluktur. 'Viva El Arte' dünya turnesi kapsamında İstanbul'a gelen grup, izleyicileri dansa davet eden enerjik performansları ve zamansız şarkılarıyla Harbiye semalarında unutulmaz bir pop rüzgarı estirecektir.

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, İstanbul

  • Konser Saati: 21:00

Zeynep Bastık

Güçlü vokali ve popüler şarkılara getirdiği akustik yorumlarla geniş kitlelere ulaşan Zeynep Bastık, modern Türk pop müziğinin en üretken seslerinden biridir. Sanatçı, güzellik ve müzik temalı bu geniş kapsamlı festival kapsamında en enerjik dans şarkılarını ve sevilen pop hitlerini seslendirecektir.

  • Konser Yeri: Bonus Parkorman, İstanbul

  • Konser Saati: 15:00 (Festival Kapı Açılış Saati)

Ziynet Sali

Akdeniz pop müziğinin güçlü seslerinden Ziynet Sali, yüksek sahne performansı ve dinamik orkestrasıyla müzikseverlere coşkulu anlar yaşatmaktadır. Sanatçı, bu özel açık hava konserinde hem hareketli yazlık pop hitlerini hem de duygusal balladlarını en özel şovlar eşliğinde yorumlayacaktır.

  • Konser Yeri: Paribu Vadi Açıkhava, İstanbul

  • Konser Saati: 21:00

Mirkelam

Kendine has tarzı ve 90'lı yıllardan beri Türkçe pop sahnesine kazandırdığı sıra dışı şarkılarıyla bilinen Mirkelam, dinamik sahne performanslarıyla dikkat çekmektedir. Sanatçı, bu akşam üstü konserinde nostaljik ve enerjik klasiklerini Hilltown sahnesindeki müzikseverlerin beğenisine sunacaktır.

  • Konser Yeri: HABITAT Hilltown, İstanbul

  • Konser Saati: 19:30

Oğuzhan Koç

Romantik pop şarkıları ve dillerden düşmeyen radyo hitleriyle tanınan Oğuzhan Koç, Türk pop müziğinin en başarılı erkek bestecilerinden biridir. Sanatçı, Pazar gecesi gerçekleştireceği bu açık hava konserinde dinleyicilerini duygusal ve ritmik melodiler arasında keyifli bir yolculuğa çıkaracaktır.

  • Konser Yeri: Paribu Vadi Açıkhava, İstanbul

  • Konser Saati: 21:00

Xienya Popova

Güçlü sahne performansı ve güncel pop müzik repertuvarıyla dikkat çeken Xienya Popova, enerjisi yüksek canlı performanslarıyla bilinmektedir. Sanatçı, Boğaz esintisi eşliğindeki açık hava atmosferinde pop müziğin en sevilen küresel hitlerini şık ve tempolu bir şovla sunacaktır.

  • Konser Yeri: Swissotel The Bosphorus, İstanbul

  • Konser Saati: 21:00

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Reckol

Türkçe rap ve modern trap sahnesinin dinamik isimlerinden biri olan Reckol, sokak kültürünü ve yeraltı dünyasının enerjisini müziğine taşımaktadır. Florya sahnelerinde hayranlarıyla buluşacak olan rapçi, modern trap ritimleriyle dolu yüksek tempolu ve etkileyici bir canlı performans sunacaktır.

  • Konser Yeri: Hayal Kahvesi Aqua Florya, İstanbul

  • Konser Saati: 18:00

Luv X '90s & 2000s' HIPHOP PARTY

Hip-hop müziğin altın dönemi olarak kabul edilen 90'lar ve 2000'lerin en efsanevi ritimlerini barındıran bu parti, dans ve eğlence odaklı bir konsepttir. Gece yarısı başlayacak olan bu etkinlik, hip-hop dünyasının en dinamik ve nostaljik şarkılarını modern ses sistemleriyle dans pistine getirmektedir.

  • Konser Yeri: Blind İstanbul, İstanbul

  • Konser Saati: 23:59

Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserleri Var?

Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserleri Var?

Mor ve Ötesi

Türkiye'nin köklü alternatif rock gruplarından Mor ve Ötesi, felsefi derinlikli şarkı sözleri ve görkemli sahne duruşuyla tanınmaktadır. Grup, doğayla iç içe ormanlık bir atmosferde gerçekleşecek bu dinamik festivalde en büyük hitlerini seslendirmeye hazırlanmaktadır.

  • Konser Yeri: Bonus Parkorman, İstanbul

  • Konser Saati: 15:00 (Festival Kapı Açılış Saati)

Ari Barokas

Duman grubunun bas gitaristi ve üretken bestecisi Ari Barokas, solo projeleriyle Türk rock sahnesine daha derin ve samimi bir soluk getirmektedir. Beşiktaş'ın dinamik dinleyici kitlesiyle buluşacağı bu performansta sanatçı, kendi bestelerinden oluşan akustik ağırlıklı rock repertuvarını sahneleyecektir.

  • Konser Yeri: IF Performance Hall Beşiktaş, İstanbul

  • Konser Saati: 21:30 (Kapı Açılışı: 19:30)

Adamlar

Kendine özgü ironik şarkı sözleri ve yüksek sahne enerjisiyle tanınan Adamlar, modern Türkçe rock müziğin en popüler temsilcileri arasında yer almaktadır. Jolly Joker sahnesindeki bu canlı performans, grubun özgün tarzını ve dillerden düşmeyen ritmik parçalarını hayranlarıyla doğrudan buluşturmaktadır.

  • Konser Yeri: JJ Arena Ataşehir, İstanbul

  • Konser Saati: 20:30 (Kapı Açılışı: 19:00)

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

Candle Experience - Kırım Kilisesi

Tarihi Kırım Kilisesi'nin muazzam akustik yapısını yüzlerce mumun loş ve büyüleyici ışığıyla birleştiren bu etkinlik, duyusal bir klasik müzik serisidir. Seçkin oda müziği topluluklarının klasik başyapıtları seslendireceği bu dinleti, katılımcılara zamanın ötesinde dinlendirici ve masalsı bir atmosfer sunmaktadır.

  • Konser Yeri: Kırım Kilisesi, İstanbul

  • Konser Saati: 19:30 (Kapı Açılışı: 19:00)

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

Ben Böhmer Live Open Air Istanbul

Melodik tekno ve progressive house sahnesinin küresel yıldızlarından Ben Böhmer, dinleyiciyi hipnotize eden canlı performansları ve derin prodüksiyonlarıyla tanınmaktadır. Özel bir açık hava prodüksiyonu kapsamında sahne alacak olan sanatçı, büyüleyici görsel-işitsel tasarımlarla zenginleştirilmiş setini hayranlarıyla paylaşacaktır.

  • Konser Yeri: KüçükÇiftlik Park, İstanbul

  • Konser Saati: 16:00

Faruk Sabancı

Uluslararası elektronik dans müziği listelerinde başarılı işlere imza atan DJ ve prodüktör Faruk Sabancı, enerjik progressive house tarzıyla tanınmaktadır. Sanatçı, festivalin yüksek temposunu destekleyecek güçlü setleri ve kendi remix parçalarıyla açık havada dans pistini hareketlendirecektir.

  • Konser Yeri: Bonus Parkorman, İstanbul

  • Konser Saati: 15:00 (Festival Kapı Açılış Saati)

Alan Dixon

İngiliz DJ ve prodüktör Alan Dixon, nostaljik disko esintilerini modern house ve tekno ritimleriyle birleştirerek benzersiz bir dans müziği tarzı oluşturmuştur. Boğaz manzarasına hakim şık açık hava mekanında sergilenecek olan bu performans, gün batımı eşliğinde sofistike bir kulüp deneyimi vaat etmektedir.

  • Konser Yeri: Swissotel The Bosphorus, İstanbul

  • Konser Saati: 19:00

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Kent yaşamının melankolisini ve modern insan ilişkilerini indie-folk ve alternatif pop-rock tarzıyla yorumlayan grup, Türkiye'nin en popüler alternatif müzik topluluklarından biridir. Grup, bu konserinde dillerden düşmeyen popüler şarkılarını kendilerine özgü yüksek sahne enerjisi ve duygusal yoğunluk eşliğinde hayranlarıyla birlikte seslendirecektir.

  • Konser Yeri: Jolly Joker Vadistanbul, İstanbul

  • Konser Saati: 21:00

Kargo

90'lı yıllardan beri Türk alternatif rock müziğine yön veren ve elektronik tınıları başarıyla entegre eden Kargo, köklü bir müzikal geçmişe sahiptir. Hilltown sahnesindeki bu açık hava dinletisinde topluluk, dillerden düşmeyen kültleşmiş şarkılarını canlı performans enerjisiyle yeniden canlandıracaktır.

  • Konser Yeri: HABITAT Hilltown, İstanbul

  • Konser Saati: 22:00

Nova Norda

Özgün tarzı ve dinamik sahne şovlarıyla alternatif pop sahnesinin üretken isimlerinden olan Nova Norda, elektro-pop ritimlerini başarılı liriklerle birleştirmektedir. Sanatçı, bu enerjik yaz festivali kapsamında en sevilen parçalarını doğanın kalbinde izleyicileriyle birlikte seslendirecektir.

  • Konser Yeri: Bonus Parkorman, İstanbul

  • Konser Saati: 15:00 (Festival Kapı Açılış Saati)

Alaturca Club

Geleneksel Alaturka tınılarını modern pop ve elektronik dans altyapılarıyla eğlenceli bir biçimde harmanlayan Alaturca Club, dinamik sahne şovlarıyla tanınmaktadır. Topluluk, festivalin erken saatlerinde katılımcılara eğlenceli ve yüksek ritimli bir başlangıç sunmak üzere sahne alacaktır.

  • Konser Yeri: Bonus Parkorman, İstanbul

  • Konser Saati: 15:00 (Festival Kapı Açılış Saati)

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

Senem Diyici Mavi Yol Quartet feat. Okay Temiz33. İstanbul Caz Festivali kapsamında Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan Senem Diyici, Türk ezgilerini caz doğaçlamalarıyla harmanlayan dünyaca ünlü bir sanatçıdır. Sanatçıya perküsyon virtüözü Okay Temiz'in eşlik edeceği bu özel gece, ritim ve cazın mükemmel uyumuyla sınırları aşan deneysel bir müzik şöleni sunacaktır.

  • Konser Yeri: Salon İKSV, İstanbul

  • Konser Saati: 21:00

Parklarda Caz - Ataşehir

İstanbul Caz Festivali'nin en sevilen kamusal etkinliklerinden olan Parklarda Caz, müziği kentin açık alanlarına taşıyarak geniş halk kitleleriyle buluşturmaktadır. Genç Caz+ gruplarının yanı sıra ska, reggae ve funk ritimlerini harmanlayan Portekizli Kumpania Algazarra grubunun da sahne alacağı bu ücretsiz konser, parkı adeta bir panayıra çevirecektir.

  • Konser Yeri: Ataşehir Amfili Park, İstanbul

  • Konser Saati: 17:30

Parklarda Caz - Kadıköy

Festival kapsamında düzenlenen bu Pazar etkinliği, açık hava park atmosferinde her yaştan müzikseveri cazın birleştirici enerjisiyle sarmalamayı amaçlamaktadır. Portekiz'in canlı sokaklarından doğan bakır üflemeli topluluk Kumpania Algazarra, Latin ritimleri ve Balkan tınılarıyla Kadıköy sakinlerine yüksek enerjili bir dinleti sunacaktır.

  • Konser Yeri: İBB Kadıköy Yoğurtçu Parkı, İstanbul

  • Konser Saati: 16:20

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri Var?

Baba Zula

Geleneksel Türk halk müziği usullerini elektro saz ve modern elektronik tınılarla harmanlayan Baba Zula, psikedelik Anadolu rock akımının en özgün temsilcilerindendir. Topluluk, bu özel performansta kendi melodi ve ritimlerini doğaçlama ögeler ve mistik sahne şovlarıyla birleştirerek izleyicilere ezoterik bir halk müziği deneyimi yaşatacaktır.

  • Konser Yeri: Blind İstanbul, İstanbul

  • Konser Saati: 21:30

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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