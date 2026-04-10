İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 11 - 12 Nisan Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

İstanbul’da pop müzik, 2026 yılında sadece melodik bir tüketim nesnesi değil, yüksek bütçeli görsel işitsel birer performans sanatına dönüşmüştür. Arena konserleri, sanatçıların diskografilerindeki evrimi sergilerken, aynı zamanda şehrin eğlence ekonomisinin motoru işlevini görmektedir.

Sıla: 11 Nisan Cumartesi günü saat 21:00’de (kapı açılışı 19:00) Volkswagen Arena sahnesinde müzikseverlerle buluşacak olan Sıla, Türk pop müziğinin en yetkin söz yazarı ve vokalistlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sanatçı, derinlikli şarkı sözlerini sofistike müzikal düzenlemelerle birleştirdiği bu özel gecede, kariyerinin en hit parçalarını yenilikçi bir orkestrasyonla sunmaya hazırlanmaktadır.

Hakan Altun: 11 Nisan Cumartesi akşamı saat 21:00’de Jolly Joker Vadistanbul’da sahne alacak olan Hakan Altun, 'fantezi-pop' türünün en romantik ve samimi temsilcileri arasında yer almaktadır. Kendine has ud tekniği ve duygusal yorumuyla tanınan sanatçı, dinleyicilerine aşk şarkılarıyla bezeli, interaktif bir performans vaat etmektedir.

Gökhan Türkmen: 11 Nisan Cumartesi saat 21:00’de (bazı programlarda 18:00 olarak belirtilmiştir) Jolly Joker Kıyı İstanbul’da dinleyicilerini ağırlayacak olan Gökhan Türkmen, modern pop müziği funk ve caz tınılarıyla harmanlayan yenilikçi bir sound’a sahiptir. Güçlü sahne enerjisi ve geniş repertuvarıyla tanınan sanatçı, dinleyicilerini melodik bir yolculuğa çıkarmayı hedeflemektedir.

Hande Yener: 11 Nisan Cumartesi saat 21:00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 'Hande Bizi Sezen'e Götür' başlıklı konseptiyle sahne alacak olan Hande Yener, Türk popunun ikonik bestecisi Sezen Aksu’nun eserlerini kendi avangart ve elektronik tarzıyla yeniden yorumlamaktadır. Sanatçının yıllara meydan okuyan enerjisi ve bu projeye özel hazırlanan görsel şovlar, pop müziğin evrimsel gücünü temsil etmektedir.

Gülben Ergen: 11 Nisan Cumartesi saat 20:00’de Masal Ataşehir’de sahne alacak olan Gülben Ergen, Türkiye’nin en popüler şov figürlerinden biri olup enerjik sahne performanslarıyla bilinmektedir. Sanatçı, bu gecede sevilen hit parçalarından oluşan dinamik bir repertuvarla izleyicilere keyifli bir hafta sonu eğlencesi sunacaktır.

Anıl Şallıel x Ece Seçkin: 11 Nisan Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan bu iş birliği, virtüöz saksafoncu Anıl Şallıel’in enstrümantal derinliği ile pop müziğin enerjik ismi Ece Seçkin’in vokallerini bir araya getirmektedir. Proje, popüler müziğin caz ve saksafon doğaçlamalarıyla nasıl zenginleşebileceğini gösteren nadir bir sahne deneyimi sunmaktadır.

Zakkum: 11 Nisan Cumartesi saat 19:00’da Hayal Kahvesi Aqua Florya’da sahne alacak olan grup, pop-rock tınılarını melankolik bir dille birleştiren geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Kendilerine has hikaye anlatıcılığı ve etkileyici sahne performanslarıyla bilinen ekip, geceyi unutulmaz kılmayı hedeflemektedir.