İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 11 - 12 Nisan Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 11 - 12 Nisan Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.04.2026 - 02:16

İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 11 - 12 Nisan'da hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

Reklam

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul’da pop müzik, 2026 yılında sadece melodik bir tüketim nesnesi değil, yüksek bütçeli görsel işitsel birer performans sanatına dönüşmüştür. Arena konserleri, sanatçıların diskografilerindeki evrimi sergilerken, aynı zamanda şehrin eğlence ekonomisinin motoru işlevini görmektedir.

Sıla: 11 Nisan Cumartesi günü saat 21:00’de (kapı açılışı 19:00) Volkswagen Arena sahnesinde müzikseverlerle buluşacak olan Sıla, Türk pop müziğinin en yetkin söz yazarı ve vokalistlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sanatçı, derinlikli şarkı sözlerini sofistike müzikal düzenlemelerle birleştirdiği bu özel gecede, kariyerinin en hit parçalarını yenilikçi bir orkestrasyonla sunmaya hazırlanmaktadır.

Hakan Altun: 11 Nisan Cumartesi akşamı saat 21:00’de Jolly Joker Vadistanbul’da sahne alacak olan Hakan Altun, 'fantezi-pop' türünün en romantik ve samimi temsilcileri arasında yer almaktadır. Kendine has ud tekniği ve duygusal yorumuyla tanınan sanatçı, dinleyicilerine aşk şarkılarıyla bezeli, interaktif bir performans vaat etmektedir.

Gökhan Türkmen: 11 Nisan Cumartesi saat 21:00’de (bazı programlarda 18:00 olarak belirtilmiştir) Jolly Joker Kıyı İstanbul’da dinleyicilerini ağırlayacak olan Gökhan Türkmen, modern pop müziği funk ve caz tınılarıyla harmanlayan yenilikçi bir sound’a sahiptir. Güçlü sahne enerjisi ve geniş repertuvarıyla tanınan sanatçı, dinleyicilerini melodik bir yolculuğa çıkarmayı hedeflemektedir.

Hande Yener: 11 Nisan Cumartesi saat 21:00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 'Hande Bizi Sezen'e Götür' başlıklı konseptiyle sahne alacak olan Hande Yener, Türk popunun ikonik bestecisi Sezen Aksu’nun eserlerini kendi avangart ve elektronik tarzıyla yeniden yorumlamaktadır. Sanatçının yıllara meydan okuyan enerjisi ve bu projeye özel hazırlanan görsel şovlar, pop müziğin evrimsel gücünü temsil etmektedir.

Gülben Ergen: 11 Nisan Cumartesi saat 20:00’de Masal Ataşehir’de sahne alacak olan Gülben Ergen, Türkiye’nin en popüler şov figürlerinden biri olup enerjik sahne performanslarıyla bilinmektedir. Sanatçı, bu gecede sevilen hit parçalarından oluşan dinamik bir repertuvarla izleyicilere keyifli bir hafta sonu eğlencesi sunacaktır.

Anıl Şallıel x Ece Seçkin: 11 Nisan Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan bu iş birliği, virtüöz saksafoncu Anıl Şallıel’in enstrümantal derinliği ile pop müziğin enerjik ismi Ece Seçkin’in vokallerini bir araya getirmektedir. Proje, popüler müziğin caz ve saksafon doğaçlamalarıyla nasıl zenginleşebileceğini gösteren nadir bir sahne deneyimi sunmaktadır.

Zakkum: 11 Nisan Cumartesi saat 19:00’da Hayal Kahvesi Aqua Florya’da sahne alacak olan grup, pop-rock tınılarını melankolik bir dille birleştiren geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Kendilerine has hikaye anlatıcılığı ve etkileyici sahne performanslarıyla bilinen ekip, geceyi unutulmaz kılmayı hedeflemektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Rock Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Rock Sahne'de Kimler Var?

Rock ve alternatif müzik, İstanbul’un müzikal karakterinin en dirençli ve yenilikçi damarını oluşturmaktadır. 2026 yılında bu türler, hem nostaljik rock tınılarını korumakta hem de elektronik ve teatral unsurları bünyesine katarak genişlemektedir.

Büyük Ev Ablukada: 11 ve 12 Nisan tarihlerinde saat 21:00’de Blind İstanbul’da 'Kırdı Dümeni Beyoğlu'na' serisi kapsamında sahne alacak olan grup, Türkiye alternatif sahnesinin en yaratıcı ve teatral topluluklarından biridir. Grubun enerjisi yüksek sahne performansları ve absürt lirik yapısı, dinleyiciyle kurdukları eşsiz bağın temelini oluşturmaktadır.

Adamlar: 12 Nisan Pazar akşamı saat 20:30’da (kapı açılışı 19:00) JJ Arena’da sahne alacak olan Adamlar, ironik şarkı sözlerini rock, hip-hop ve blues ögeleriyle harmanlayan nev-i şahsına münhasır bir gruptur. Dinamik sahne performansları ve hayatın içinden gelen samimi şarkılarıyla ekip, Pazar gecesini kolektif bir eğlenceye dönüştürmeye hazırdır.

Maruja: 11 Nisan Cumartesi günü saat 19:30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta sahne alacak olan Manchester çıkışlı grup, punk ve cazı kaos dolu bir enerjiyle birleştiren dünyaca ünlü bir performansa sahiptir. Saf enerji ve katartik bir deneyim arayan müzikseverler için Maruja’nın bu performansı hafta sonunun en çarpıcı alternatifleri arasındadır.

Acil Servis: 11 Nisan Cumartesi akşamı Kadıköy RocknRolla Live sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak olan Acil Servis, 90'lardan bugüne Türk rock müziğinin en köklü ve istikrarlı gruplarından biridir. Hard rock ve blues etkileşimli repertuvarları ve bitmeyen sahne enerjileriyle grup, Kadıköy’ün rock ruhunu selamlamaktadır.

The Radicant: 12 Nisan Pazar akşamı IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde olacak olan Vincent Cavanagh (Anathema) projesi The Radicant, Lee Douglas’ın da katılımıyla atmosferik ve sinematik bir müzik ziyafeti sunacaktır. Konserde hem yeni parçalar hem de Anathema’nın kültleşmiş şarkıları seslendirilerek dinleyiciler melankolik bir yolculuğa çıkarılacaktır.

Kalben: 11 Nisan’da saat 21:00’de Salon İKSV’de, 12 Nisan’da ise saat 20:00’de Dorock XL Kadıköy’de sahne alacak olan Kalben, güçlü vokali ve edebiyatla harmanlanmış şarkı sözleriyle tanınmaktadır. Sanatçı, 'Kayıp Aşıklar Ülkesi' konseptiyle gerçekleştireceği bu konserlerde hem yeni şarkılarını hem de klasikleşmiş eserlerini kendine has büyülü atmosferinde sunacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

2026 yılına gelindiğinde rap müzik, İstanbul’da sadece bir gençlik hareketi olmaktan çıkıp, tüm yaş gruplarını etkisi altına alan ana akım bir güç haline gelmiştir. Büyük arenalarda gerçekleşen rap konserleri, türün endüstriyel başarısını da kanıtlamaktadır.

UzixMotive (Mortal Kombat): 11 Nisan Cumartesi akşamı saat 21:00’de Ora Arena’da gerçekleşecek olan bu dev karşılaşmada, Türk rap sahnesinin en güçlü iki ismi UZI ve Motive 'Mortal Kombat' konseptiyle sahne alacaktır. Güçlü sahne prodüksiyonları ve bitmeyen enerjileriyle her iki sanatçı da rap müzik tutkunlarına unutulmaz ve tematik bir gece vaat etmektedir.

Lvbel C5: 12 Nisan Pazar günü saat 18:00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alacak olan Lvbel C5, kendine has vokali ve modern trap tınılarıyla milyonlara ulaşan bir popülariteye sahiptir. Sanatçının dinamik sahne şovu ve hit parçaları, Pazar akşamüstünü hareketlendirmek isteyen geniş bir kitleyi bir araya getirecektir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

Elektronik müzik, 2026 İstanbul’unda sadece bir dans türü değil, görsel sanatlar ve teknolojiyle iç içe geçmiş bir disiplin olarak görülmektedir. Bu hafta sonu, dünya çapında bir markanın İstanbul edisyonu ile elektronik ritimlerin kalbi Zorlu PSM’de atacaktır.

Sónar İstanbul 2026: 10 ve 11 Nisan tarihlerinde Zorlu PSM’de gerçekleşecek olan festivalin Cumartesi günü programı saat 13:00’te Sónar+D atölyeleriyle başlayıp 17:00 itibarıyla ana sahne performanslarına evrilecektir. Charlotte de Witte ve Polo & Pan gibi dev isimlerin başı çektiği festival, müziği inovasyon ve teknolojiyle buluşturan 10. yıl kutlaması niteliğindedir.

Kevin de Vries: 11 Nisan Cumartesi gecesi Klein Phönix sahnesinde performans sergileyecek olan sanatçı, melodik techno türünün dünyadaki en önemli temsilcilerinden biridir. Duygusal derinliği olan güçlü beat’leri ve enerjik setleriyle tanınan De Vries, İstanbul gece hayatının kalbinde sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek bir deneyim sunacaktır.

Melisa Tay: 11 Nisan Cumartesi saat 22:30’da 360 İstanbul’da sahne alacak olan DJ Melisa Tay, Beyoğlu’nun tarihi dokusunda modern elektronik ritimleri harmanlamaktadır. Şehrin panoramik manzarasına eşlik eden bu performans, kozmopolit bir dinleyici kitlesini bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

Caz, İstanbul’un müzikal DNA’sında önemli bir yer tutmaya devam etmekte, Galata ve çevresindeki kulüplerde yaşayan bir kültür olarak varlığını sürdürmektedir.

Nina Mya Quartet: 11 Nisan Cumartesi saat 21:30’da Nardis Jazz Club sahnesinde olacak olan Finlandiyalı vokalist Nina Mya, gospel ve soul etkileşimli modern caz tarzıyla tanınmaktadır. Ödüllü sanatçıya Türkiye’nin yetkin caz müzisyenlerinin eşlik edeceği bu gece, türün meraklıları için haftanın en önemli performanslarından biridir.

Reklam

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Etkinliği Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Etkinliği Var mı?

Atatürk Kültür Merkezi ve Süreyya Operası, İstanbul’un 'yüksek kültür' merkezi olarak bu hafta sonu oldukça prestijli yapımlara ev sahipliği yapmaktadır. 2026’da klasik sanatlar, geleneksel formlarını korurken modern sahneleme teknikleriyle yeni kuşaklara ulaşmaktadır.

Carmina Burana: 11 ve 12 Nisan tarihlerinde AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek olan bu devasa yapım, Carl Orff’un ölümsüz eserini 250 kişilik bir kadroyla 'koreografik kantat' formunda sunmaktadır. İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen eser, koro, bale ve orkestranın büyüleyici uyumuyla izleyicilere işitsel ve görsel bir şölen vaat etmektedir.

Edusa 'Bir Anadolu Hikayesi': 11 Nisan Cumartesi günü AKM’de sahnelenecek olan bu opera eseri, Anadolu’nun Hititlerden Friglere uzanan zengin kültürel ve siyasal birikimini konu almaktadır. Tarihsel anlatıyı çağdaş bir müzik diliyle sahneye taşıyan yapım, yerli opera üretiminin en güncel ve dikkat çekici örneklerinden biridir.

Mehveş Emeç Piyano Resitali: 12 Nisan Pazar günü AKM Pazar Resitalleri kapsamında sahne alacak olan piyanist, akademik kariyeri ve uluslararası konser tecrübesiyle tanınan bir virtüözdür. Alman basınının 'inci benzeri tekniğiyle' övdüğü sanatçı, klasik müzik repertuvarının en seçkin eserlerinden oluşan huzurlu bir program sunacaktır.

Geveze Piyanist (Dedikodu): 11 Nisan Cumartesi saat 20:00’de Süreyya Operası’nda gerçekleşecek olan bu 'muhabbetli konser', klasik müziği mizah ve hikaye anlatıcılığıyla birleştiren özgün bir konsepttir. Bestecilerin hayatlarına dair ilginç detayların ve müzik tarihinden anekdotların piyano eşliğinde anlatıldığı bu etkinlik, klasik müziği her yaştan izleyici için erişilebilir kılmaktadır.

3 Maskeli Hikaye (Brahms, Respighi, Korngold): 11 Nisan Cumartesi sabahı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek olan bu 'Kahve Konseri', Cumartesi sabahlarını klasik müzikle karşılamak isteyenler için gelenekselleşmiş bir etkinliktir. Romantik ve modern dönemin usta bestecilerinin eserlerinden oluşan program, samimi bir oda müziği atmosferinde icra edilmektedir.

Shakespeare Shakspere Mi?: 11 Nisan Cumartesi saat 15:00’te Süreyya Operası’nda sahnelenecek olan bu müzikli oyun, edebiyat tarihinin en büyük gizemlerinden birini müzik ve tiyatronun imkanlarıyla tartışmaya açmaktadır. Shakespeare’in kimliğine dair sorgulamaları keyifli bir sahne diliyle sunan yapım, hafta sonunun entelektüel duraklarından biridir.

The Opera Locos: 11 Nisan Cumartesi saat 20:30’da Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryum Salonu’nda sahne alacak olan grup, opera aryalarını popüler müzik ve komediyle harmanlayan uluslararası ödüllü bir topluluktur. Beş seçkin opera sanatçısının vokal yeteneklerini fiziksel komediyle birleştirdiği bu şov, türler arası sınırları ortadan kaldıran bir eğlence sunmaktadır.

Reklam

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
