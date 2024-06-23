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İsrail Askerlerinden Acımasız Muamele: Yaralı Filistinlileri ‘Canlı Kalkan’ Yaptılar!

İsrail Askerlerinden Acımasız Muamele: Yaralı Filistinlileri ‘Canlı Kalkan’ Yaptılar!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
23.06.2024 - 15:12

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin yanı sıra baskın ve saldırı düzenlediği Batı Şeria'da yaralı bir Filistinliyi hareket halindeki askeri aracın üzerinde kalkan olarak kullandı.

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İsrail, Gazze Şeridi'nin yanı sıra Batı Şeria'da da baskın ve saldırılarını sürdürüyor.

İsrail, Gazze Şeridi'nin yanı sıra Batı Şeria'da da baskın ve saldırılarını sürdürüyor.

İsrail güçlerinin bölgedeki katliamı devam ederken, yaralılara karşı gösterdiği tavır da dünya çapında tepkilere neden oluyor. Bugün kaydedilen yeni görüntülerde İsrail askerlerinin yaralı bir Filistinliyi hareket halindeki askeri bir araca kelepçelediği anlar yer aldı.

İsrail güçlerinin bölgedeki katliamı devam ederken, yaralılara karşı gösterdiği tavır da dünya çapında tepkilere neden oluyor. Bugün kaydedilen yeni görüntülerde İsrail askerlerinin yaralı bir Filistinliyi hareket halindeki askeri bir araca kelepçelediği anlar yer aldı.

Bölge sakinleri, İsrail askerlerinin Filistinliyi canlı kalkan olarak kullandığını belirtirken, sağlık ekiplerinin yaralıyı tedavi etmesine de izin vermediğini kaydetti. Yaralı Filistinlinin İsrail askerleri tarafından tutuklandığı öğrenildi.

Bölge sakinleri, İsrail askerlerinin Filistinliyi canlı kalkan olarak kullandığını belirtirken, sağlık ekiplerinin yaralıyı tedavi etmesine de izin vermediğini kaydetti. Yaralı Filistinlinin İsrail askerleri tarafından tutuklandığı öğrenildi.

İşte o korkunç görüntüler...

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