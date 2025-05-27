İspanyol Basını Xabi Alonso'nun Arda Güler Hakkındaki Düşüncelerini Yazdı

Xabi Alonso, Real Madrid'in yeni teknik direktörü oldu ve 26 Mayıs 2025’te resmi olarak imzayı attı. Kulüp tesislerinde düzenlenen törende Alonso’ya isminin yazılı olduğu forma takdim edildi. Başkan Florentino Pérez'in de katıldığı törende, İspanyol teknik adam “Evimdeyim” sözleriyle duygularını paylaştı. Bu gelişmeyle birlikte gözler, Alonso'nun özellikle genç oyunculara nasıl yaklaşacağına çevrildi. Arda Güler’in bu yeni dönemde nasıl bir rol üstleneceği ise merakla bekleniyor.