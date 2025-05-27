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İspanyol Basını Xabi Alonso'nun Arda Güler Hakkındaki Düşüncelerini Yazdı

İspanyol Basını Xabi Alonso'nun Arda Güler Hakkındaki Düşüncelerini Yazdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.05.2025 - 16:18

Xabi Alonso, Real Madrid'in yeni teknik direktörü oldu ve 26 Mayıs 2025’te resmi olarak imzayı attı. Kulüp tesislerinde düzenlenen törende Alonso’ya isminin yazılı olduğu forma takdim edildi. Başkan Florentino Pérez'in de katıldığı törende, İspanyol teknik adam “Evimdeyim” sözleriyle duygularını paylaştı. Bu gelişmeyle birlikte gözler, Alonso'nun özellikle genç oyunculara nasıl yaklaşacağına çevrildi. Arda Güler’in bu yeni dönemde nasıl bir rol üstleneceği ise merakla bekleniyor.

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Beklenen oldu ve Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı.

Beklenen oldu ve Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı.

Xabi Alonso, imza töreninde radikal değişikliklerin olacağı yönünde ipuçları verdi. 

Alonso, 'Elbette kafamda bir fikrim var ama anlık değişiklikler olabilir. Göze hoş gelen, futbolseverlerin zevk aldığı bir futbol istiyorum. Her geçen gün her futbolcunun en iyi yanını ortaya çıkarmak hoşuma gidiyor.' dedi.

Arda'nın geleceği yeniden şekillenebilir.

Arda'nın geleceği yeniden şekillenebilir.

Ancelotti döneminde istediği süreyi alamayan Arda Güler'in yeni dönemde daha fazla takıma dahil olacağı düşünülüyor. Xabi Alonso'nun sisteminde önemli bir parça olacağı iddia edilen Arda Güler için İspanyol basını da gayet ümitli.

İspanyol basını "görüştüler" dedi.

İspanyol basını "görüştüler" dedi.

İspanyol basını ikilinin görüştüğünü manşetlere taşıdı. Xabi Alonso’nun Arda ile yaptığı görüşmede milli yıldızımıza, “Sen bu takımın kilit oyuncu rolünde olacaksın” dediği ifade edildi.

Öte yandan İspanyol medyasında yer alan haberlerde, Arda Güler’in Real Madrid için yeni Luka Modrić olacağı bilgisine yer verildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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