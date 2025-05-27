İspanyol Basını Xabi Alonso'nun Arda Güler Hakkındaki Düşüncelerini Yazdı
Xabi Alonso, Real Madrid'in yeni teknik direktörü oldu ve 26 Mayıs 2025’te resmi olarak imzayı attı. Kulüp tesislerinde düzenlenen törende Alonso’ya isminin yazılı olduğu forma takdim edildi. Başkan Florentino Pérez'in de katıldığı törende, İspanyol teknik adam “Evimdeyim” sözleriyle duygularını paylaştı. Bu gelişmeyle birlikte gözler, Alonso'nun özellikle genç oyunculara nasıl yaklaşacağına çevrildi. Arda Güler’in bu yeni dönemde nasıl bir rol üstleneceği ise merakla bekleniyor.
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Beklenen oldu ve Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı.
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Arda'nın geleceği yeniden şekillenebilir.
İspanyol basını "görüştüler" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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