İspanya'da Korkunç Yangın: 4 Ölü, 15 Yaralı, 15 Kişi de Kayıp!
İspanya'da Korkunç Yangın: 4 Ölü, 15 Yaralı, 15 Kişi de Kayıp!
İspanya’nın Valencia kentinde 14 katlı bir apartmanda dün meydana gelen yangında 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaklaşık 15 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.
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İspanya Acil Durum Koordinasyon Merkezi yetkilileri, Valencia kentinin Campanar bölgesinde 14 katlı apartmanda dün başlayan ve kısa sürede tüm binaya yayınlan yangında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Ölü sayısının artabileceğini vurgulayan yetkililer, yaklaşık 15 kişinin yerinin tespit edilemediğini belirterek 7’si itfaiyeci olmak üzere toplamda 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Valencia Belediye Başkanı Maria Jose Catala, kentte 3 günlük yas ilan edildiğini belirtti.
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