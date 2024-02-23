Edirne’de Diş Doktorundan 16 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel Taciz!

'16 yaşında bir kızım var. Diş probleminden dolayı özel bir diş kliniğine tedavi olmaya gidiyordu. Bu şahıs kızıma otoparkta sarılarak ve koklayıp, öpmeye çalışarak cinsel istismarda bulundu. Şahıs kızıma ben 42 yaşındayım, benimde 2 kızım var ve 16 yaşında olsan bile benim için cinsel birliktelik problem değil diyerek mesajlar atıyordu. Kızımdan, deneme kabininde resim istemekte, dekolteli fotoğraflar göndermesini istemektedir. Ayrıca eve gel şeklinde mesajları da var. Mesajların resimlerini mahkemeye sunduk. Biz bu konuda hakkımızı aramaya çalışıyoruz ve ailemizle psikolojik olarak zor durumdayız. Kaç hafta boyunca kızım okula da gidemiyor ve en son intihar etmeye kalkıştı.”