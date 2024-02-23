Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Edirne’de Diş Doktorundan 16 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel Taciz!

Edirne’de Diş Doktorundan 16 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel Taciz!

cinsel saldırı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
23.02.2024 - 11:30

Edirne'deki bir özel diş polikliniğinde çalışan Yunanistan uyruklu bir diş hekiminin, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü. İddialara göre, 42 yaşındaki diş hekimi, genç kıza “Cinsellik bizim için çok normal, yaşın küçük değil ve sen benim için çok özelsin” ifadelerini içeren mesajlar göndermiş. Daha sonrasında ise, kız çocuğunu merdivenlerde köşeye sıkıştırarak taciz ettiği ileri sürüldü. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Edirne’de şehir merkezindeki özel bir diş polikliniğinde görev yapan Yunanistan uyruklu diş hekimi O.M., tedavi ettiği 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

Edirne’de şehir merkezindeki özel bir diş polikliniğinde görev yapan Yunanistan uyruklu diş hekimi O.M., tedavi ettiği 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

Daha sonra mağdur çocuğun ailesine çok kötü durumda olduğunu ve canına kıymak istediğini söylemesi üzerine aile ne olduğunu anlamak için kızını dinleyerek yaşanan iğrenç olayı anlamış oldu.

Ailenin şikayette bulunması üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli diş hekimini gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 42 yaşındaki diş hekimi O.M., çıkarıldığı sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

53 gün boyunca cezaevinde tutuklu kalan diş hekimi O.M., kovuşturma aşamasındaki ilk duruşmada adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. Mağdur aile, diş hekiminin Yunanistan’a kaçmasından, cinsel istismara uğrayan mağdur çocuklarına ve tanıklara baskı yapılmasından korktuklarını belirtti.

53 gün boyunca cezaevinde tutuklu kalan diş hekimi O.M., kovuşturma aşamasındaki ilk duruşmada adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. Mağdur aile, diş hekiminin Yunanistan’a kaçmasından, cinsel istismara uğrayan mağdur çocuklarına ve tanıklara baskı yapılmasından korktuklarını belirtti.

Edirne Adliyesi önünde konuşan kız çocuğun annesi E.K., gözyaşları içinde çocuğunun hakkını aradı.

Çocuğun avukatı Şencan Taştan ise en kısa sürede adaletin tecelli edeceğini inandığını ifade etti.

İddiaya göre, diş hekimi O.M. hastası olan çocuğa, “Ben 42 yaşında olsam da cinsellik bizim için çok normal, bence yaşın küçük değil ve sen benim için çok özelsin” şeklinde mesajlar gönderdi.

Daha sonra kapalı Libra Terrace otoparkında merdivenlerinde zorla çocuğa sarıldığı iddia edildi.

Cinsel istismarda bulunulan küçük kızın acılı annesi E.K. şu açıklamaları yaptı:

Cinsel istismarda bulunulan küçük kızın acılı annesi E.K. şu açıklamaları yaptı:

'16 yaşında bir kızım var. Diş probleminden dolayı özel bir diş kliniğine tedavi olmaya gidiyordu. Bu şahıs kızıma otoparkta sarılarak ve koklayıp, öpmeye çalışarak cinsel istismarda bulundu. Şahıs kızıma ben 42 yaşındayım, benimde 2 kızım var ve 16 yaşında olsan bile benim için cinsel birliktelik problem değil diyerek mesajlar atıyordu. Kızımdan, deneme kabininde resim istemekte, dekolteli fotoğraflar göndermesini istemektedir. Ayrıca eve gel şeklinde mesajları da var. Mesajların resimlerini mahkemeye sunduk. Biz bu konuda hakkımızı aramaya çalışıyoruz ve ailemizle psikolojik olarak zor durumdayız. Kaç hafta boyunca kızım okula da gidemiyor ve en son intihar etmeye kalkıştı.”

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
7
5
1
1
1
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?