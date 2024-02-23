Edirne’de Diş Doktorundan 16 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel Taciz!
Edirne’de Diş Doktorundan 16 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel Taciz!
Edirne'deki bir özel diş polikliniğinde çalışan Yunanistan uyruklu bir diş hekiminin, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü. İddialara göre, 42 yaşındaki diş hekimi, genç kıza “Cinsellik bizim için çok normal, yaşın küçük değil ve sen benim için çok özelsin” ifadelerini içeren mesajlar göndermiş. Daha sonrasında ise, kız çocuğunu merdivenlerde köşeye sıkıştırarak taciz ettiği ileri sürüldü.
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Edirne’de şehir merkezindeki özel bir diş polikliniğinde görev yapan Yunanistan uyruklu diş hekimi O.M., tedavi ettiği 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.
53 gün boyunca cezaevinde tutuklu kalan diş hekimi O.M., kovuşturma aşamasındaki ilk duruşmada adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. Mağdur aile, diş hekiminin Yunanistan’a kaçmasından, cinsel istismara uğrayan mağdur çocuklarına ve tanıklara baskı yapılmasından korktuklarını belirtti.
Cinsel istismarda bulunulan küçük kızın acılı annesi E.K. şu açıklamaları yaptı:
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