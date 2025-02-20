İşini de Eşini de Çok Seven Okul Müdürünün İç Isıtan Paylaşımlarını Görmelisiniz

Öğrencilik hayatınızda hatırladığınız bir öğretmeniniz var mı? Muhtemelen bu öğretmeniniz sizde söyledikleriyle, öğrettikleriyle ya da davranışlarıyla olumlu bir etki bırakmıştı. İşini severek yapan öğretmenlerimiz iyi ki varlar. Onlar sayesinde okulu seviyor, hayata neredeyse 1-0 önde başlıyoruz. Sosyal medyada paylaşımlarını gördüğümüz bir okul müdürü de tam olarak bu öğretmenlerden birisi.

Gelin işini de eşini de çok seven Cengiz Güngör müdürümüzün paylaşımlarına yakından bakalım.