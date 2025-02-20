İşini de Eşini de Çok Seven Okul Müdürünün İç Isıtan Paylaşımlarını Görmelisiniz
İşini de Eşini de Çok Seven Okul Müdürünün İç Isıtan Paylaşımlarını Görmelisiniz
Öğrencilik hayatınızda hatırladığınız bir öğretmeniniz var mı? Muhtemelen bu öğretmeniniz sizde söyledikleriyle, öğrettikleriyle ya da davranışlarıyla olumlu bir etki bırakmıştı. İşini severek yapan öğretmenlerimiz iyi ki varlar. Onlar sayesinde okulu seviyor, hayata neredeyse 1-0 önde başlıyoruz. Sosyal medyada paylaşımlarını gördüğümüz bir okul müdürü de tam olarak bu öğretmenlerden birisi.
Gelin işini de eşini de çok seven Cengiz Güngör müdürümüzün paylaşımlarına yakından bakalım.
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Öğretmen olmak her yiğidin harcı değil.
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Hayatlarımızda olumlu bir etki bırakan öğretmenlerimiz ise iyi ki var!
Okul müdürü Cengiz Güngör sadece işini değil eşini de çok seviyor.
Eşine de işini de olan aşkını her paylaşımında dile getiriyor.
Şiiri pek seven müdürümüz bu aşk dolu paylaşımlarına uygun birer dizeyi de hemen ekliyor.
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Mutluluğunuz daim olsun ❤️
Cengiz hocamıza gelen yorumlar da bir o kadar güzel!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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