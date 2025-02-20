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İşini de Eşini de Çok Seven Okul Müdürünün İç Isıtan Paylaşımlarını Görmelisiniz

İşini de Eşini de Çok Seven Okul Müdürünün İç Isıtan Paylaşımlarını Görmelisiniz

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.02.2025 - 15:22

Öğrencilik hayatınızda hatırladığınız bir öğretmeniniz var mı? Muhtemelen bu öğretmeniniz sizde söyledikleriyle, öğrettikleriyle ya da davranışlarıyla olumlu bir etki bırakmıştı. İşini severek yapan öğretmenlerimiz iyi ki varlar. Onlar sayesinde okulu seviyor, hayata neredeyse 1-0 önde başlıyoruz. Sosyal medyada paylaşımlarını gördüğümüz bir okul müdürü de tam olarak bu öğretmenlerden birisi.

Gelin işini de eşini de çok seven Cengiz Güngör müdürümüzün paylaşımlarına yakından bakalım.

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Öğretmen olmak her yiğidin harcı değil.

Öğretmen olmak her yiğidin harcı değil.

Maalesef bunu henüz okulunuzun ilk yıllarında fark etmiş olabilirsiniz. Bir öğretmenin öncelikli sabırlı olması beklenir. Çocukları sevmesi, onlara karşı şefkatli olması, aynı şeyleri belki de 40 kez tekrar etmekten sıkılmaması...Haliyle 'iyi' bir öğretmen olmak her yiğidin harcı değil.

Hayatlarımızda olumlu bir etki bırakan öğretmenlerimiz ise iyi ki var!

Hayatlarımızda olumlu bir etki bırakan öğretmenlerimiz ise iyi ki var!

Şimdi sizi okul yıllarınıza götürsek ve aklınızda kalan öğretmenlerinizi bize söylemenizi istesek...Muhtemelen size bir çift güzel söz söyleyen öğretmeninizi, zor zamanınızda yüzünüzü güldüren hocanızı hatırlarsınız. 

İşte tüm bu saydığımız özellikleri taşıyan bir okul müdürümüz var karşımıza bugün: Cengiz Güngör

Okul müdürü Cengiz Güngör sadece işini değil eşini de çok seviyor.

Okul müdürü Cengiz Güngör sadece işini değil eşini de çok seviyor.
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Eşine de işini de olan aşkını her paylaşımında dile getiriyor.

Eşine de işini de olan aşkını her paylaşımında dile getiriyor.
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Şiiri pek seven müdürümüz bu aşk dolu paylaşımlarına uygun birer dizeyi de hemen ekliyor.

Şiiri pek seven müdürümüz bu aşk dolu paylaşımlarına uygun birer dizeyi de hemen ekliyor.
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Mutluluğunuz daim olsun ❤️

Mutluluğunuz daim olsun ❤️
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Cengiz hocamıza gelen yorumlar da bir o kadar güzel!

Cengiz hocamıza gelen yorumlar da bir o kadar güzel!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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