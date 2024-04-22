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İsim Benzerliğiyle Gündem Olan Vefat Haberi: Süleyman Çakır Öldü

İsim Benzerliğiyle Gündem Olan Vefat Haberi: Süleyman Çakır Öldü

Süleyman Çakır
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.04.2024 - 16:03

Ülkü Ocakları Araban İlçe Başkanı Kenan Çakır’ın ağabeyi Süleyman Çakır'ın vefatı üzerine yapılan bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu. 

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Türk televizyonlarının en efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği 'Süleyman Çakır' karakteri bugün yine sosyal medyada gündem oldu.

Türk televizyonlarının en efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği 'Süleyman Çakır' karakteri bugün yine sosyal medyada gündem oldu.

Ölüm yıl dönümü her yıl sosyal medyadan hatırlanan Süleyman Çakır'ı yeniden yad etmemiz ise bu kez oldukça ilginç bir tesadüften kaynaklı.

Ölüm yıl dönümü her yıl sosyal medyadan hatırlanan Süleyman Çakır'ı yeniden yad etmemiz ise bu kez oldukça ilginç bir tesadüften kaynaklı.

Her şey Gaziantep Ülkü Ocakları'nın sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla başladı. Paylaşımda Ülkü Ocakları Araban İlçe Başkanı Kenan Çakır’ın ağabeyi Süleyman Çakır'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Her şey Gaziantep Ülkü Ocakları'nın sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla başladı. Paylaşımda Ülkü Ocakları Araban İlçe Başkanı Kenan Çakır’ın ağabeyi Süleyman Çakır'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu vefat duyurusu sonrası Süleyman Çakır ismi Twitter'da önlenemez bir şekilde yükseldi ve bir anda TT oldu.

Bu vefat duyurusu sonrası Süleyman Çakır ismi Twitter'da önlenemez bir şekilde yükseldi ve bir anda TT oldu.

Gerçek Süleyman Çakır'ın cenazesi bugün ikindi namazında Yolveren köyüne defnedilecek.

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