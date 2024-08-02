Işıklar İçinde Uyusun: Genco Erkal'ı Son Yolculuğuna Uğurlayan Fazıl Say ve Serenad Bağcan’dan Hüzünlü Veda
Işıklar İçinde Uyusun: Genco Erkal'ı Son Yolculuğuna Uğurlayan Fazıl Say ve Serenad Bağcan’dan Hüzünlü Veda
Bugün son yolculuğuna uğurlanan sanat camiasının acı kaybı Genco Erkal'a veda eden Fazıl Say ve Serenad Bağcan'ın performansları boğazları düğümledi.
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Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal kan kanseriyle verdiği savaşı kaybetmesinin ardından 31 Temmuz günü sevenlerini ve sanat camiasını derin bir hüzne boğarak aramızdan ayrılmıştı.
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Bugün gerçekleşen ve birbirinden önemli isimlerin katıldığı cenaze töreninde Fazıl Say ve Serenad Bağcan'ın sözleri ve performansları yürekleri dağladı.
"Bir insandan bir meleğe dönüşen, insan gibi insan, en önemli sanatçılarından biri için söylüyorum." ifadelerini kullanan Bağcan, "İnsan insan" ve "Memleketim" eserlerini sahneledi. Fazıl Say, Erkal'ı "Ondan disiplini çalışkanlığı tek başına mücadele etmeyi ideolojinden vazgeçmemeyi öğrendim" sözleriyle andı.
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Türk tiyatrosunun eşsiz yeteneklerinden, sanatın ve sahnenin büyük ustası Genco Erkal ışıklar içinde uyu...
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