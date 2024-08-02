Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Genco Erkal'ı Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmayan Ekrem İmamoğlu İçten Sözleriyle Yürekleri Burktu

Genco Erkal'ı Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmayan Ekrem İmamoğlu İçten Sözleriyle Yürekleri Burktu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 15:31

Türk tiyatrosunun önde gelen oyuncularından olup, özellikle uzun yıllar süren sahne kariyeri ve önemli performansları ile tanınan Genco Erkal son yolculuğuna uğurlanırken Ekrem İmamoğlu sözleriyle yürekleri burktu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

31 Temmuz günü hayata veda eden ve sanat camiasını derin bir hüzne boğan, Türk sinemasının ve tiyatrosunun en önemli isimlerinden olan Genco Erkal bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

31 Temmuz günü hayata veda eden ve sanat camiasını derin bir hüzne boğan, Türk sinemasının ve tiyatrosunun en önemli isimlerinden olan Genco Erkal bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Sanat camiasının birlik olduğu bu acı günde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'da Genco Erkal'ı son yolculuğuna uğurlamak için tören alanında yerini aldı. İmamoğlu "bazı ölümler var ki hepimizi üzüyor" sözleriyle yürekleri bir kere daha burktu.

Sanat camiasının birlik olduğu bu acı günde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'da Genco Erkal'ı son yolculuğuna uğurlamak için tören alanında yerini aldı. İmamoğlu "bazı ölümler var ki hepimizi üzüyor" sözleriyle yürekleri bir kere daha burktu.

O anlar👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın