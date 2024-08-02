Genco Erkal'ı Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmayan Ekrem İmamoğlu İçten Sözleriyle Yürekleri Burktu
Genco Erkal'ı Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmayan Ekrem İmamoğlu İçten Sözleriyle Yürekleri Burktu
Türk tiyatrosunun önde gelen oyuncularından olup, özellikle uzun yıllar süren sahne kariyeri ve önemli performansları ile tanınan Genco Erkal son yolculuğuna uğurlanırken Ekrem İmamoğlu sözleriyle yürekleri burktu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
31 Temmuz günü hayata veda eden ve sanat camiasını derin bir hüzne boğan, Türk sinemasının ve tiyatrosunun en önemli isimlerinden olan Genco Erkal bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sanat camiasının birlik olduğu bu acı günde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'da Genco Erkal'ı son yolculuğuna uğurlamak için tören alanında yerini aldı. İmamoğlu "bazı ölümler var ki hepimizi üzüyor" sözleriyle yürekleri bir kere daha burktu.
O anlar👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın