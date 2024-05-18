İran ve Satanizm: 3’ü Avrupalı Toplam 261 Kişi Gözaltına Alındı
İran ve Satanizm: 3’ü Avrupalı Toplam 261 Kişi Gözaltına Alındı
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Sıkı şeriat kanunları ile yönetilen İran’da yapılan bir operasyon gündem oldu.
Başkent Tahran’da emniyet görevlileri, İranlı ve yabancı uyruklu üyeleri olan satanist gruba yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon sırasında kıyafetlerinde, başlarında, yüzlerinde ve saçlarında satanizmin logo, işaret ve sembollerini taşıyan 146 erkek ve 115 kadın gözaltına alındı.
Operasyonda ele geçirilen alkollü içkiler, psikotrop maddeler ve söz konusu kişilere ait 73 otomobile de el konularak haklarında işlem yapılmak üzere adli makamlara teslim edildi.
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