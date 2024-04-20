İran’da Sel Sonrası Timsah Tehlikesi: “Şehirlere İnebilirler”
İran’da Sel Sonrası Timsah Tehlikesi: “Şehirlere İnebilirler”
İran’da yaşanan sel felaketi sebebiyle biri 5 yaşında çocuk olmak üzere toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı. Yetkililer, sel sebebiyle ülkedeki timsahların doğal yaşam alanlarından şehirlere inebileceği yönünde uyarı yayınlandı.
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Arap coğrafyasında yaşanan olumsuz hava koşulları, BAE ve Ürdün’den sonra İran’dan da etkili oldu.
Ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletiyle Hürmüzgan eyaletini sel vurdu.
Independent Türkçe’nin İran’ın resmi ajansından aktardığına göre, ülkede 8 kişinin sele kapılarak hayatını kaybettiği açıklandı.
Sistan-Beluçistan Çevre Ajansı'nın dün yayımladığı açıklamada, sel nedeniyle timsahların doğal yaşam alanlarından çıktığı ve şehirlere inebileceği uyarısı yapıldı.
Bilimsel adı Crocodylus palustris olan ve bataklık timsahı diye de bilinen bu tür, genellikle İran'ın güneyinde ve Hindistan'da görülüyor.
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