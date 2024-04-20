İran’da Sel Sonrası Timsah Tehlikesi: “Şehirlere İnebilirler”

İran’da yaşanan sel felaketi sebebiyle biri 5 yaşında çocuk olmak üzere toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı. Yetkililer, sel sebebiyle ülkedeki timsahların doğal yaşam alanlarından şehirlere inebileceği yönünde uyarı yayınlandı.