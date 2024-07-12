İran Polisinin, Çalışanların Başörtüsü Takmadığı Gerekçesiyle THY’nin Ofisini Kapattığı İddia Edildi
İran Polisinin, Çalışanların Başörtüsü Takmadığı Gerekçesiyle THY’nin Ofisini Kapattığı İddia Edildi
İran’ın başkenti Tahran’da polisin, kadın çalışanların başörtüsü takma zorunluluğuna uymadığı gerekçesiyle Türk Hava Yolları’nın ofisini kapattığı iddia edildi.
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İran basının yayınladığı ve AP haber ajansının da aktardığı iddiaya göre; İran polisi pazartesi günü THY’nin Tahran ofisine giderek başörtüsü kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle ofisi kapattı.
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Tasnim haber ajansı, THY ofisindeki İranlı kadın çalışanlarla polis arasında gerilim yaşandığını ve ofisin mühürlendiğini yazdı. Haberde ofisin Çarşamba günü açıldığı ve normal faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisi de yer aldı.
Tahran'daki olayla ilgili Türk Hava Yolları'ndan herhangi bir açıklama gelmedi.
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