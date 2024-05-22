İran Genelkurmay Başkanlığı Yalanladı: 'Enkazı Akıncı Değil, Bizim İHA'mız Buldu'
İran Genelkurmay Başkanlığı Yalanladı: 'Enkazı Akıncı Değil, Bizim İHA'mız Buldu'
İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasında enkazın yerini Türk İHA'sı Akıncı'nın değil, kendi iHA'larının bulduğunu söyledi.
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin Azerbaycan'dan İran'a dönerken düşmesi dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, kurtarma ekipleri enkazın yerini uzun süre tespit edememişti.
Arama kurtarma çalışmalarına katılan Türk İHA'sının İran ordusuna verdiği koordinatlar sayesinde enkazın yerinin tespit ettiği bilgisi, Türkiye medyasında geniş yer bulmuştu.
İran Genel Kurmay Başkanlığı ise enkazı Akıncı İHA'nın bulduğu yönündeki bilgileri yalanladı. Yapılan açıklamada kazanın yerinin Hint Okyanusu'nun kuzeyinden dönen İran İHA'larının tespit ettiği belirtildi.
İran'ın yarı resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Türk İHA'sının açıkladığı (38.7677778, 46.6925000) koordinatlarında enkaza ulaşılmadı.
İran insansız hava araçlarının pazartesi sabahı bölgeyi havadan izlemesi sonrası helikopter enkazının Uzi köyünün kuzeybatısında yer aldığı belirlendi. Haberde Türk İHA'sının keşfettiği nokta ile İran İHA'sının keşfettiği kazanın ana noktası arasında 7 kilometrelik mesafe olduğu belirtildi.
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yürütülen operasyonla ilgili 'Arazide derin vadiler var. Siz o vadinin içine ancak girdiğinizde görüntü alabiliyorsunuz. AKINCI, 9 bin 700 fitin altına inerek, vadilerin arasında manevra yaparak uçmak durumunda kaldı. Normalde hiçbir insanlı hava aracı o şartlarda bunu yapmaz. İnsansızlar da asla yapmaz. Böylesine sınır ötesi bir operasyon için uydu haberleşmesine ihtiyacınız var. Türksat uyduları kullanıldı. Orada da herhangi en ufak bir aksaklık olmadan bu görev tamamlandı.' ifadelerini kullanmıştı.
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