12 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismar İddiası! Karısını 'Annesi' Gibi Tanıtmış

Bursa'da 12 yaşındaki S.Ö.'yü evine çağırıp, kendinden yaşça büyük eşini 'annesi' olarak tanıtan Ahmet Bayraktar (43) 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Poliste ifade veren S.Ö, 'Ahmet beni evine davet ettiğinde bazı fotoğrafları gördüm. Fotoğraflardaki kişinin annesi olduğunu söyledi. Eşiymiş daha sonra öğrendim' dedi.