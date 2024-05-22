12 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismar İddiası! Karısını 'Annesi' Gibi Tanıtmış
12 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismar İddiası! Karısını 'Annesi' Gibi Tanıtmış
Bursa'da 12 yaşındaki S.Ö.'yü evine çağırıp, kendinden yaşça büyük eşini 'annesi' olarak tanıtan Ahmet Bayraktar (43) 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Poliste ifade veren S.Ö, 'Ahmet beni evine davet ettiğinde bazı fotoğrafları gördüm. Fotoğraflardaki kişinin annesi olduğunu söyledi. Eşiymiş daha sonra öğrendim' dedi.
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Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 30 Ocak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medyadan tanıştığı 12 yaşındaki S.Ö.'yü evine çağıran Ahmet Bayraktar burada S.Ö.'ye cinsel istismarda bulundu.
Olay, kız çocuğunun boynundaki morluğu gören ablasının şüphelenip şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. Polis ifadesinde Bayraktar'ın kendisinden yaşça büyük eşini 'Annesi olarak tanıttığını söyleyen S.Ö. 'Sonrasında beni yatak odasına getirip annesinin diye eşinin eşyalarını gösterdi. Sonra da istismarda bulundu. Ahmet’in 23 yaşında olduğunu sanıyordum. Bunların başıma geleceğini bilmiyordum, şikayetciyim' dedi.
Şüpheli Bayraktar da polisteki ifadesinde "Kendisi ile tesadüfen tanıştık. Sosyal medya üzerinden yazışmaya başladık. Geçen süreç içerisinde gönül birlikteliğimiz başladı. Olay günü çok hastaydım. Bana gelmek istedi, pasta yapmak için evime geldi. Koltukta otururken sarılıp öptü. Ben S.Ö’yü 19 yaşında biliyordum. Yaşının küçük olduğunu bilsem kendisiyle ilgilenmezdim" dedi.
Adliyeye sevk edilen Ahmet Bayraktar ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bayraktar hakkında başlatılan savcılık soruşturması devam ediyor.
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