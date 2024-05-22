Haluk Levent '3 Denetim' Sözünü Tuttu: Uluslararası Denetim Şirketi Grant Thornton'dan Ahbap'a Tam Not
Ahbap derneği kurucusu Haluk Levent, 6 Şubat depremi sonrası bağışçılarına verdiği 3 aşamalı denetim sözünü tuttuğunu açıkladı. Ahbap derneği; TÜRMOB ve İçişleri Bakanlığı’nın denetimleri ardından uluslararası denetim şirketi olan Grant Thornton'dan da başarıyla geçti.
6 Şubat depremleri sonrası bağışçılarına 3 denetimden geçecekleri sözünü veren Ahbap derneği kurucusu Haluk Levent, Türkiye Mali Müşavirler ve yeminli Mali Müşavirler Odası (TÜRMOB) ve İçişleri Bakanlığı denetimlerinden sonra bir denetimden daha başarıyla geçtiklerini duyurdu.
Ahbap'ın Aralık 2023 tarihden bu yana yaptığı harcamaları inceleyen bağımsız uluslararası denetim şirketi Grant Thornton yapılan harcamalarda usulsüzlük olmadığını tespit etti.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Levent şu ifadeleri kullandı:
'Nihayet!
Mutluyuz ve gururluyuz.
6 Şubat depreminden sonra bağışçılarımıza söz vermiştik.
“3 denetimden geçeceğiz” demiştik.
Sözümüzü tuttuk
1) TÜRMOB yani Türkiye Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası denetiminden.
2) İçişleri Bakanlığı denetiminden
3) Uluslararası denetim şirketi olan Grant Thornton denetiminden.
3. ve son denetimden de başarı ile geçtik.
Denetim raporunun önemli bir kısmı aşağıda,
Daha detaylı bilgiler isteyen bağışçılarımız http://ahbap.org sitesine mail atabilirler.
Yaptığımız yüzlerce konut
Onlarca okul
Yüzbinlerce gıda kolisi
Binlerce konteyner
Onbinlerce çadır
Bin tır su
Bilim tırları
Aş çadırları ve daha niceleri.
Siz bağışçılarımız sayesinde depremzedelere ulaştı ve ulaşmaya devam edecek.
Bizlere desteğinizi esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.'
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