Haluk Levent '3 Denetim' Sözünü Tuttu: Uluslararası Denetim Şirketi Grant Thornton'dan Ahbap'a Tam Not

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Levent şu ifadeleri kullandı:

'Nihayet!

Mutluyuz ve gururluyuz.

6 Şubat depreminden sonra bağışçılarımıza söz vermiştik.

“3 denetimden geçeceğiz” demiştik.

Sözümüzü tuttuk

1) TÜRMOB yani Türkiye Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası denetiminden.

2) İçişleri Bakanlığı denetiminden

3) Uluslararası denetim şirketi olan Grant Thornton denetiminden.

3. ve son denetimden de başarı ile geçtik.

Denetim raporunun önemli bir kısmı aşağıda,

Daha detaylı bilgiler isteyen bağışçılarımız http://ahbap.org sitesine mail atabilirler.

Yaptığımız yüzlerce konut

Onlarca okul

Yüzbinlerce gıda kolisi

Binlerce konteyner

Onbinlerce çadır

Bin tır su

Bilim tırları

Aş çadırları ve daha niceleri.

Siz bağışçılarımız sayesinde depremzedelere ulaştı ve ulaşmaya devam edecek.

Bizlere desteğinizi esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.'