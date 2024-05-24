İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Öldürüldü mü? Kazanın İlk Raporu Yayınlandı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Öldürüldü mü? Kazanın İlk Raporu Yayınlandı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin içinde bulduğu helikopter düşmüş ve kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerinden biri de İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’dı. İranlı yetkililerin helikopter düşmesiyle ilgili hazırladığı ön rapor yayınlandı. Rapora göre helikopterin düşmesinde şüpheli bir duruma rastlanmadı.
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İran’ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, geçtiğimiz pazar günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kız Kalesi ve Hüdafarin barajlarının açılışını yapmış ve Tebriz’e dönüş için helikoptere binmişti.
İbrahim Reisi ve Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın içindeki helikopter, dağlık bölgede kaza kırıma uğramıştı.
İran Genelkurmay’ı, Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön rapor yayınlandı. Raporda, kazaya ilişkin teknik ve genel anlamdaki bilgi ve bulguların toplanarak değerlendirildiğin altı çizildi ve bazı verilerin değerlendirilmesinin zaman alacağı belirtildi.
Raporda söz konusu helikopterin önceden belirlenen rotasından sapmadığı ve pilotun ise kazadan yaklaşık bir buçuk dakika önce diğer iki helikopterin pilotlarıyla iletişime geçtiği belirtildi.
Raporda helikopterin parçalarında kurşun veya benzeri harici cisim izine rastlanmadığı bilgisine de yer verildi. Kontrol kulesinin uçuş ekibiyle yaptığı görüşmelerde şüpheli herhangi bir durumla karşılaşılmadığı aktarıldı.
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