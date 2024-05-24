İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Öldürüldü mü? Kazanın İlk Raporu Yayınlandı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin içinde bulduğu helikopter düşmüş ve kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerinden biri de İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’dı. İranlı yetkililerin helikopter düşmesiyle ilgili hazırladığı ön rapor yayınlandı. Rapora göre helikopterin düşmesinde şüpheli bir duruma rastlanmadı.