Sözcü TV Ekranlarında İbrahim Reisi İçin İlan Edilen Milli Yasa Tepki: “O Bir Kadın Katili”

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonrasında ülkemizde 1 günlük milli yas ilan edilmişti. Gazeteci Deniz Zeyrek, Sözcü TV’deki katıldığı programda “o bir kadın katili” dediği İbrahim Reisi için yas tutmayacağını belirtti. Programın diğer yorumcusu Dr. Şeref Oğuz da “ateşi bol olsun” ifadelerini kulladı.