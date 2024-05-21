Sözcü TV Ekranlarında İbrahim Reisi İçin İlan Edilen Milli Yasa Tepki: “O Bir Kadın Katili”
Sözcü TV Ekranlarında İbrahim Reisi İçin İlan Edilen Milli Yasa Tepki: “O Bir Kadın Katili”
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonrasında ülkemizde 1 günlük milli yas ilan edilmişti. Gazeteci Deniz Zeyrek, Sözcü TV’deki katıldığı programda “o bir kadın katili” dediği İbrahim Reisi için yas tutmayacağını belirtti. Programın diğer yorumcusu Dr. Şeref Oğuz da “ateşi bol olsun” ifadelerini kulladı.
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin içinde bulunduğu helikopter kaza kırıma uğramış ve Reisi ile birlikte 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’ndan, Reisi için 1 günlük milli yas kararı çıkmış ve bugün ülkedeki bayraklar yarıya indirilmişti.
Sözcü TV’de Deniz Zeyrek, İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin geçmişini hatırlatarak milli yas kararına tepki gösterdi.
Programın diğer yorumcusu da Şeref Oğuz da Deniz Zeyrek’e katıldığını ifade etti.
İşte programda yaşananlar 👇
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İran’da 13 Eylül 2022'de Mahsa Amini isimli kadın ahlak polisi tarafından gözaltına alınmış ve gördüğü işkence sonrasında hayatını kaybetmişti. Sonrasında ülke genelinde protestolar yapılmış ve birçok kişi protestolara katıldığı için idam cezası almıştı.
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