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Türkiye Yasta: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için Bayraklar Yarıya İndi

Türkiye Yasta: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için Bayraklar Yarıya İndi

İran
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.05.2024 - 10:31

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopter düşmüş ve Reisi ile birlikte toplam 4 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye’de İbrahim Reisi için milli yas ilan edilirken, bugün resmi dairelerde bayraklar yarıya indirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ardından helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ardından helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurulmuştu.

İlan edilen milli yas nedeniyle ülkede bayraklar yarıya indirildi.

İlan edilen milli yas nedeniyle ülkede bayraklar yarıya indirildi.

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1 günlük milli yas sebebiyle yarıya indirilen bayraklardan görüntüler 👇

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Çağdaş Çakır

ülkemizin haline bak gülsekmi ağlasak mı bilemedim, o kadar şehit haberi alıyoruz hiçbirşey yapılmıyor ama böyle iran pakistan başkanı gibi arapların başına ... Devamını Gör

gveg

Akp dönemi ve öncesi milli yas ilan edilen günlere bakın lütfen. Sözüm bu kadar.

Emel

Evetttt yine bizimle ilgisi olmayan bir olay için milli yas ilan ediyorlar. Millilik anlayışlarının aslında ümmetçilik olduğunun kanıtı.