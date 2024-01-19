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İpek Kirpik Yüzünden Korneası Parçalanan Influencer Güzellik Merkezlerine Tövbe Etmenize Neden Olacak

İpek Kirpik Yüzünden Korneası Parçalanan Influencer Güzellik Merkezlerine Tövbe Etmenize Neden Olacak

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 00:51

İpek kirpiğinin gözüne kaçmasının ardından korneasını parçaladığını anlatan sosyal medya kullanıcısı güzellik merkezi severleri bir hayli korkutacak.

Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Influencer dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Sena Öztaş'ı tanıdığınızı düşünüyoruz.

Influencer dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Sena Öztaş'ı tanıdığınızı düşünüyoruz.

Öztaş, eğlenceli videoları ve her zaman neşeli olduğu tavırlarıyla tanınıyor.

Öztaş, eğlenceli videoları ve her zaman neşeli olduğu tavırlarıyla tanınıyor.

Kendisinin Instagramda "Neşe Takımı" ismini verdiği geniş de bir hayran kitlesi var.

Kendisinin Instagramda "Neşe Takımı" ismini verdiği geniş de bir hayran kitlesi var.

Sena Öztaş, geçtiğimiz günlerde gözündeki ağrı ve batma nedeniyle acı çektiğini paylaşmıştı. Doktora giden Sena Öztaş, rahatsızlığının sebebinin ipek kirpik olduğunu öğrendi.

Sena Öztaş, geçtiğimiz günlerde gözündeki ağrı ve batma nedeniyle acı çektiğini paylaşmıştı. Doktora giden Sena Öztaş, rahatsızlığının sebebinin ipek kirpik olduğunu öğrendi.

Öztaş, kopan ipek kirpiğin gözünün içerisine girdiğini ve kirpiğin yapıştırıcı bulunan sert kısmının korneasının tamamını parçaladığını söyledi.

Öztaş, kopan ipek kirpiğin gözünün içerisine girdiğini ve kirpiğin yapıştırıcı bulunan sert kısmının korneasının tamamını parçaladığını söyledi.
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Ünlü isim, yaşadığı süreci "herkes bilinçlensin" diyerek takipçileriyle paylaştı.

Ünlü isim, yaşadığı süreci "herkes bilinçlensin" diyerek takipçileriyle paylaştı.

Ünlü influencer yaşadığı bu tatsız olayın gözünde kalıcı hasara neden olduğunu da açıklamalarına ekledi.

Ünlü influencer yaşadığı bu tatsız olayın gözünde kalıcı hasara neden olduğunu da açıklamalarına ekledi.

Öztaş, yaşadığı durumu herkesle paylaşarak takipçilerini bu konuda uyardı.

Öztaş, yaşadığı durumu herkesle paylaşarak takipçilerini bu konuda uyardı.

Ünlü ismin yaşadığı bu talihsiz olay sosyal medya kullanıcılarını da oldukça korkuttu.

Ünlü ismin yaşadığı bu talihsiz olay sosyal medya kullanıcılarını da oldukça korkuttu.

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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