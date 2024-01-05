‘İnternetçi Abi’ Taylan Yıldız Paylaştı, Sosyal Medya 2400 TL'lik Vale Ücretini Konuştu
‘İnternetçi Abi’ Taylan Yıldız Paylaştı, Sosyal Medya 2400 TL'lik Vale Ücretini Konuştu
‘İnternetçi Abi’ olarak da tanınan Taylan Yıldız’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir vale ücret tarifesi fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
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Yeni yılın gelmesi ile birlikte ‘her şeye zam’ fırtınası devam ediyor.
Sosyal medyada ‘İnternetçi Abi’ olarak da bilinen Taylan Yıldız’ın “Bir tarafta valeye 2400TL verenler. Bir tarafta biz” diyerek paylaştığı bir fotoğraf ise ‘yok artık’ dedirtti.
Fotoğrafta yer alan Vale ücretleri 350 TL ile 2400 TL arasında değişiyor.
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