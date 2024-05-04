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İnternet Olmadığında İnsanların Yapmayı Tercih Ettikleri Eğlenceli 18 Aktivite

İnternet Olmadığında İnsanların Yapmayı Tercih Ettikleri Eğlenceli 18 Aktivite

Aden
Aden - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 12:01

Günümüzde hayatımız internet ile iç içe geçse bile çok kısa süre önce bu böyle değildi ve çoğumuz zamanımızı farklı hobilerle geçiriyorduk. Peki, 2024 yılında bile internet olmadan yapabileceğiniz aktiviteler neler? Aklınıza gelenleri siz de yazmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Balık yakalamak kesinlikle ruhumu besliyor."

1. "Balık yakalamak kesinlikle ruhumu besliyor."

2. "Kesinlikle yürümek olmalı."

2. "Kesinlikle yürümek olmalı."

'Özellikle de sahilde ya da doğada.'

3. "Benim için cevap uyku."

3. "Benim için cevap uyku."

'Canın mı sıkkın? Uyu. Yorgun musun? Uyu. Zaman geçirmek istersen yine uyu!'

4. "Kitapların dünyasında kaybolmak."

4. "Kitapların dünyasında kaybolmak."

'Neden bilmiyorum ama kitaplar beni hep rahatlatmıştır.'

5. "Gitar çalmak tabii."

5. "Gitar çalmak tabii."
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6. "Pastacılık çünkü iyi besinler tüketmek ruhuma iyi geliyor."

6. "Pastacılık çünkü iyi besinler tüketmek ruhuma iyi geliyor."

7. "Eskiden başka insanlarla sosyalleşmeyi seviyordum ama artık insanlar çok garip geliyor."

8. "Doğayı izleyecek zaman bulmak ve çevrenin tadını çıkarmak."

8. "Doğayı izleyecek zaman bulmak ve çevrenin tadını çıkarmak."

9. "Araba sürmek."

9. "Araba sürmek."

'Hele güzel bir şarkı varsa ve yollar boşsa efsane!'

10. "Ben dans kursuna gidiyorum ve eğlenirken kilo vermiş oluyorum."

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11. "Zaman ayırıp kendi özel mumlarımı yapıyorum ve kendi istediğim kokuları ekliyorum."

11. "Zaman ayırıp kendi özel mumlarımı yapıyorum ve kendi istediğim kokuları ekliyorum."

12. "Bisiklet sürüyorum ve genelde birkaç saat bile yeterli oluyor."

13. "Resim çizmeyi seviyorum. Özellikle doğal sahneler bana iyi geliyor."

13. "Resim çizmeyi seviyorum. Özellikle doğal sahneler bana iyi geliyor."

14. "Ben genelde hemen spor salonuna giden tiplerdenim."

14. "Ben genelde hemen spor salonuna giden tiplerdenim."

'Hem vücudum için de faydalı oluyor.'

15. "Genelde arkadaşlarla masa oyunu oynuyoruz."

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16. "Örgü yapmayı seviyorum."

'Hem rahatlatıcı hem de zihine iyi geliyor.'

17. "Kendi çapımda kısa hikayeler yazıyorum."

'Yakında kendi kitabımı yayınlamayı bile düşünüyorum.'

18. "Yoga ve meditasyon, hem ruhum hem vücudum için bana çok besleyici geliyor."

18. "Yoga ve meditasyon, hem ruhum hem vücudum için bana çok besleyici geliyor."

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