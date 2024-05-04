İnternet Olmadığında İnsanların Yapmayı Tercih Ettikleri Eğlenceli 18 Aktivite
İnternet Olmadığında İnsanların Yapmayı Tercih Ettikleri Eğlenceli 18 Aktivite
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Günümüzde hayatımız internet ile iç içe geçse bile çok kısa süre önce bu böyle değildi ve çoğumuz zamanımızı farklı hobilerle geçiriyorduk. Peki, 2024 yılında bile internet olmadan yapabileceğiniz aktiviteler neler? Aklınıza gelenleri siz de yazmaktan çekinmeyin.
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1. "Balık yakalamak kesinlikle ruhumu besliyor."
2. "Kesinlikle yürümek olmalı."
3. "Benim için cevap uyku."
4. "Kitapların dünyasında kaybolmak."
5. "Gitar çalmak tabii."
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6. "Pastacılık çünkü iyi besinler tüketmek ruhuma iyi geliyor."
7. "Eskiden başka insanlarla sosyalleşmeyi seviyordum ama artık insanlar çok garip geliyor."
8. "Doğayı izleyecek zaman bulmak ve çevrenin tadını çıkarmak."
9. "Araba sürmek."
10. "Ben dans kursuna gidiyorum ve eğlenirken kilo vermiş oluyorum."
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11. "Zaman ayırıp kendi özel mumlarımı yapıyorum ve kendi istediğim kokuları ekliyorum."
12. "Bisiklet sürüyorum ve genelde birkaç saat bile yeterli oluyor."
13. "Resim çizmeyi seviyorum. Özellikle doğal sahneler bana iyi geliyor."
14. "Ben genelde hemen spor salonuna giden tiplerdenim."
15. "Genelde arkadaşlarla masa oyunu oynuyoruz."
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16. "Örgü yapmayı seviyorum."
17. "Kendi çapımda kısa hikayeler yazıyorum."
18. "Yoga ve meditasyon, hem ruhum hem vücudum için bana çok besleyici geliyor."
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