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Instagram Yasağında Engele Takılmayanlarla 4. Gün: 5 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Instagram Yasağında Engele Takılmayanlarla 4. Gün: 5 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 01:44

Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engeli bir tek onları bağlamadı! 

Sizler için ne yapıp edip Instagram'ından kopmayan ünlü isimlerin bugünkü paylaşımlarını derledik!🚀

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Hande Erçel, Mykonos keyfi sürmeye devam etti.

Hande Erçel, Mykonos keyfi sürmeye devam etti.

Olimpiyatları izlemeye giden Gamze Erçel, "selam tatlı kızlar" dedi.

Olimpiyatları izlemeye giden Gamze Erçel, "selam tatlı kızlar" dedi.

Zeynep Bastık, dedeciğini andı.

Zeynep Bastık, dedeciğini andı.

Gülben Ergen bir umut bekledi ama olmadı.

Gülben Ergen bir umut bekledi ama olmadı.

Bergüzar Korel, sarı saçlarına veda edeceğini söyleyip ortadan kayboldu.

Bergüzar Korel, sarı saçlarına veda edeceğini söyleyip ortadan kayboldu.
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Berfu Yenenler, konum ve durum bildirdi.

Berfu Yenenler, konum ve durum bildirdi.

İstanbul'a gelen Şeyma Subaşı sergi sergi gezdi.

İstanbul'a gelen Şeyma Subaşı sergi sergi gezdi.

Yasemin Tatlıses, arkadaşının kızı ve ikizleri kalp eritti.

Yasemin Tatlıses, arkadaşının kızı ve ikizleri kalp eritti.

Kerimcan Durmaz, sahne aldı. Keyfi pek yerindeydi.

Kerimcan Durmaz, sahne aldı. Keyfi pek yerindeydi.

Bengü, kızı Zeynep'in doğum gününü kutladı.

Bengü, kızı Zeynep'in doğum gününü kutladı.
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Melek Mosso, 'sağlık şov' yaptı.

Melek Mosso, 'sağlık şov' yaptı.

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