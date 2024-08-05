Instagram Yasağında Engele Takılmayanlarla 4. Gün: 5 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Instagram Yasağında Engele Takılmayanlarla 4. Gün: 5 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engeli bir tek onları bağlamadı!
Sizler için ne yapıp edip Instagram'ından kopmayan ünlü isimlerin bugünkü paylaşımlarını derledik!🚀
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Hande Erçel, Mykonos keyfi sürmeye devam etti.
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Olimpiyatları izlemeye giden Gamze Erçel, "selam tatlı kızlar" dedi.
Zeynep Bastık, dedeciğini andı.
Gülben Ergen bir umut bekledi ama olmadı.
Bergüzar Korel, sarı saçlarına veda edeceğini söyleyip ortadan kayboldu.
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Berfu Yenenler, konum ve durum bildirdi.
İstanbul'a gelen Şeyma Subaşı sergi sergi gezdi.
Yasemin Tatlıses, arkadaşının kızı ve ikizleri kalp eritti.
Kerimcan Durmaz, sahne aldı. Keyfi pek yerindeydi.
Bengü, kızı Zeynep'in doğum gününü kutladı.
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Melek Mosso, 'sağlık şov' yaptı.
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