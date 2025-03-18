Instagram Reels Videolarına 2x Hızlandırma Özelliği Geldi, Kullanıcıların Tepkisi Gecikmedi!
Instagram Reels Videolarına 2x Hızlandırma Özelliği Geldi, Kullanıcıların Tepkisi Gecikmedi!
Odak süremiz iki saniyeye düştü, sabrımız ise eksi değerlere ulaştı… Instagram da bunu fark etmiş olacak ki Reels videolarına 2x hızlandırma özelliğini ekledi! Artık normal hızda video izlemek bile 'Niye bu kadar yavaş ya?' dedirtecek seviyeye geldi. Peki, bu yenilik gerçekten hayat kurtarıcı mı yoksa sosyal medyayı hızlandırılmış çorba gibi mi yapacak? Kimlerin neler dediğine beraber bakalım... İşte detaylar!
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Normalde Instagram'da video hızlandırma özelliği bulunmuyordu biliyorsunuz ki.
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Herkes aynı şeyi düşünmüş!
Beynimiz poşete döndü valla yalan yok...
Silmek çözüm olabilir mi ya?
Çok büyük oyunlar dönüyor çok...
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5 sene sonra hepimiz ruh gibi gezeceğiz 🥲
Son yıllarda okuduğu kitabı bitirebilen kaldı mı?
Geri getirirlerse bir neslin ilişkisi komple biter gibi.
Zaten 2 saniye falandı 😶
Rivayetlere göre özet geçen hesaplar çoktan hesabı silmeye başlamış bile...
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Haklılık payı çok yüksek. Peki siz ne düşünüyorsunuz?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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