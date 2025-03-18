Instagram Reels Videolarına 2x Hızlandırma Özelliği Geldi, Kullanıcıların Tepkisi Gecikmedi!

Odak süremiz iki saniyeye düştü, sabrımız ise eksi değerlere ulaştı… Instagram da bunu fark etmiş olacak ki Reels videolarına 2x hızlandırma özelliğini ekledi! Artık normal hızda video izlemek bile 'Niye bu kadar yavaş ya?' dedirtecek seviyeye geldi. Peki, bu yenilik gerçekten hayat kurtarıcı mı yoksa sosyal medyayı hızlandırılmış çorba gibi mi yapacak? Kimlerin neler dediğine beraber bakalım... İşte detaylar!