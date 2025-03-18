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Instagram Reels Videolarına 2x Hızlandırma Özelliği Geldi, Kullanıcıların Tepkisi Gecikmedi!

Instagram Reels Videolarına 2x Hızlandırma Özelliği Geldi, Kullanıcıların Tepkisi Gecikmedi!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.03.2025 - 16:38

Odak süremiz iki saniyeye düştü, sabrımız ise eksi değerlere ulaştı… Instagram da bunu fark etmiş olacak ki Reels videolarına 2x hızlandırma özelliğini ekledi! Artık normal hızda video izlemek bile 'Niye bu kadar yavaş ya?' dedirtecek seviyeye geldi. Peki, bu yenilik gerçekten hayat kurtarıcı mı yoksa sosyal medyayı hızlandırılmış çorba gibi mi yapacak? Kimlerin neler dediğine beraber bakalım... İşte detaylar!

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Normalde Instagram'da video hızlandırma özelliği bulunmuyordu biliyorsunuz ki.

Normalde Instagram'da video hızlandırma özelliği bulunmuyordu biliyorsunuz ki.

Ancak Instagram, Reels videolarına yeni bir özellik ekledi. Yani artık tıpkı TikTok'taki gibi videoları hızlandırabileceğiz. Kimileri bu durumdan hoşnut olurken kimileri de özelliğin odak süremizi mahvedeceğini savundu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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