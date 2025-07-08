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Instagram Profilini İyileştirecek Şey Ne?

etiket Instagram Profilini İyileştirecek Şey Ne?

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
08.07.2025 - 19:31

Instagram profili, ilk bakışta bile insanlara birçok şey anlatıyor. Yani, birinin profiline baktığınız anda onun karakteri hakkında bile fikir sahibi olabiliyoruz. İşte Instagram hayatımızda artık bu kadar önemli bir yere sahip! Peki, senin profilini daha iyi noktaya taşıyacak şey ne? Testi çöz, cevabı öğren!

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1. Cinsiyetini seç!

2. Instagram'da profil fotoğrafını en son ne zaman güncelledin?

3. Instagram senin için ne ifade ediyor?

4. Profilinde fotoğraf paylaşmadan önce renk uyumuna dikkat eder misin?

5. Profilinde kaç farklı içerik türü var?

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6. Profilinden eski gönderileri temizler misin?

7. Instagram biyografinde şu an ne yazıyor?

8. Takip ettiğin hesapların gönderilerini beğenme sıklığın nasıl?

Profil fotoğrafını artık değiştirmen gerek!

Sence de artık profil resminde bir değişiklik yapmanın zamanı gelmedi mi? Yıllardır aynı fotoğrafı kullanıyorsun, hatta fotoğraf o kadar eski ki insanlar seni profil resminden tanıyamıyor bile... Kendini en iyi yansıtan fotoğrafını koyarak biraz değişiklik yapmanın tam zamanı! Profil fotoğrafı, Instagram için ilk izlenimdir. Yeni profil resmin sayesinde bambaşka bir başlangıç yapacaksın!

Biyografini değiştirmeye ne dersin?

Biyografi verimli kullanıldığında çok cool duruyor. Fakat seninkine bakılırsa pek de umurunda olduğu söylenemez çünkü bomboş kalmış... Kişisel bilgilerini yazmak istemiyorsan daha eğlenceli cümlelerle kendi biyografini oluşturabilirsin! Yapacağın bu hamle senin Instagram'ını anında iyileştirecek ve farklı bir havan olacak!

Paylaşımların çok dağınık!

Senin Instagram gönderilerini anlayabilmek için Sherlock olmak bile yetmez... Paylaştığın gönderiler güzel ama birbirleriyle hiç uyumları yok bu yüzden de bütün renkler birbirine karışmış bir şekilde... Bu yüzden senin tarzını bir türlü çözemedik. Fotoğraf paylaşmadan önce biraz renk kalitesi ile oynayarak profilinde daha iyi bir uyum yaratabilirsin. Bunu yaptıktan sonra Instagram'ında gözle görülür bir fark olacak!

Hikayelerin biraz boş kalmış...

Instagram'ın en keyifli kısmı kesinlikle hikaye paylaşmak... Nerede olursanız olun, güzel yakalanmış bir fotoğrafı hikayede paylaşarak hem aktiflik sağlayabilir hem de takipçilerinize bir nevi 'Ben buradayım!' dersiniz! Hikayeler kısmını daha aktif kullanarak sende Instagram profilini iyileştirebilirsin. Profilini samimi ve eğlenceli göstermenin tek yolu bu!

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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