Instagram Profilini İyileştirecek Şey Ne?

Senin Instagram gönderilerini anlayabilmek için Sherlock olmak bile yetmez... Paylaştığın gönderiler güzel ama birbirleriyle hiç uyumları yok bu yüzden de bütün renkler birbirine karışmış bir şekilde... Bu yüzden senin tarzını bir türlü çözemedik. Fotoğraf paylaşmadan önce biraz renk kalitesi ile oynayarak profilinde daha iyi bir uyum yaratabilirsin. Bunu yaptıktan sonra Instagram'ında gözle görülür bir fark olacak!