Instagram Profilini İyileştirecek Şey Ne?
Instagram profili, ilk bakışta bile insanlara birçok şey anlatıyor. Yani, birinin profiline baktığınız anda onun karakteri hakkında bile fikir sahibi olabiliyoruz. İşte Instagram hayatımızda artık bu kadar önemli bir yere sahip! Peki, senin profilini daha iyi noktaya taşıyacak şey ne? Testi çöz, cevabı öğren!
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1. Cinsiyetini seç!
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2. Instagram'da profil fotoğrafını en son ne zaman güncelledin?
3. Instagram senin için ne ifade ediyor?
4. Profilinde fotoğraf paylaşmadan önce renk uyumuna dikkat eder misin?
5. Profilinde kaç farklı içerik türü var?
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6. Profilinden eski gönderileri temizler misin?
7. Instagram biyografinde şu an ne yazıyor?
8. Takip ettiğin hesapların gönderilerini beğenme sıklığın nasıl?
Profil fotoğrafını artık değiştirmen gerek!
Biyografini değiştirmeye ne dersin?
Paylaşımların çok dağınık!
Hikayelerin biraz boş kalmış...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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