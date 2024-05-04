Instagram'ına Göre Estetik Anlayışını Yorumluyoruz!
Instagram'ına Göre Estetik Anlayışını Yorumluyoruz!
Günümüzde sosyal medyanın her alanda gündemimiz olduğunu biliyoruz. Artık insanları tanımak için sosyal medyalarına bakmak yeterli. Peki sen nasıl bir Instagram kullanıcısısın? 🤔 Bu testte Instagram kullanma alışkanlıklarına göre hesabının estetik olup olmadığını söylüyoruz. Öğrenmeye hazır mısın? O halde testi çözeliiim! 💃🕺👇
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenerek başlayalım.
2. Sosyal medyayı günde ortalama kaç saat kullanıyorsun?
3. Instagrama ne sıklıkta post yüklüyorsun?
4. Post paylaşırken fotoğrafları düzenliyor musun?
5. Paylaştığın gönderinin diğer gönderilerinle aynı renk tonunda olmasına dikkat ediyor musun?
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6. Instagram'da ortalama kaç takipçin var?
7. Paylaştığın gönderilerin teması genelde ne oluyor?
8. Instagram hesabın herkese açık mı?
9. Peki, Influencer mısın veya Influencer olmak ister miydin?
10. Son olarak, estetik anlayışına güveniyor musun?
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Instagram'ın Mükemmel Estetikte!
Instagram'ın Genel Olarak Estetik!
Instagram'ın Ortalama Estetikte!
Senin Instagram'ın Estetik Değil!
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