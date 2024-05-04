Instagram'ına Göre Estetik Anlayışını Yorumluyoruz!

Verdiğin cevaplara göre senin Instagram'ın ortalama estetikte! Instagram hesabının estetiği, diğerlerinden farklı bir çekiciliğe sahip. Ortalama bir hesap gibi görünse de, doğallık ve özgünlük senin için ön planda. Gönderilerin ve hikayelerinde yapaylıktan uzak durmayı tercih ediyorsun. Aşırı filtreler ve efektler yerine, doğal ve gerçekçi bir görünüm senin için daha önemli. 🤗 Tabi ki düzenleyerek attığın oldukça estetik fotoğrafların da var. Ancak böyle fotoğrafları çok sık paylaşmıyorsun. Çünkü sosyal medyanın, gerçek dünya ile paralel bir evren olması gerektiğine inanıyorsun ve bu yüzden hesabın, sahte olmayan bir tatlılık ve özgünlük taşıyor. 💃🕺Tahminimizi nasıl buldun? Yorumlarda buluşalım! 🥰👇