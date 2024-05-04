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Instagram'ına Göre Estetik Anlayışını Yorumluyoruz!

Instagram'ına Göre Estetik Anlayışını Yorumluyoruz!

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 10:01

Günümüzde sosyal medyanın her alanda gündemimiz olduğunu biliyoruz. Artık insanları tanımak için sosyal medyalarına bakmak yeterli. Peki sen nasıl bir Instagram kullanıcısısın? 🤔 Bu testte Instagram kullanma alışkanlıklarına göre hesabının estetik olup olmadığını söylüyoruz. Öğrenmeye hazır mısın? O halde testi çözeliiim! 💃🕺👇

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenerek başlayalım.

2. Sosyal medyayı günde ortalama kaç saat kullanıyorsun?

3. Instagrama ne sıklıkta post yüklüyorsun?

4. Post paylaşırken fotoğrafları düzenliyor musun?

5. Paylaştığın gönderinin diğer gönderilerinle aynı renk tonunda olmasına dikkat ediyor musun?

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6. Instagram'da ortalama kaç takipçin var?

7. Paylaştığın gönderilerin teması genelde ne oluyor?

8. Instagram hesabın herkese açık mı?

9. Peki, Influencer mısın veya Influencer olmak ister miydin?

10. Son olarak, estetik anlayışına güveniyor musun?

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Instagram'ın Mükemmel Estetikte!

Instagram'ın Mükemmel Estetikte!

Verdiğin cevaplara göre senin Instagram hesabın çok estetik! Instagram hesabın adeta bir sanat galerisi gibi, her bir karede farklı bir hikaye anlatıyor. 🤔Renklerin dilini çok iyi biliyor ve bunu kusursuz bir şekilde hesabında yansıtıyorsun. Paylaşımların, hikayelerin ve reels videoların takipçilerini adeta büyülüyor. 😇 Kendine has bir tarzın var ve bu tarzını sosyal medyada estetik bir şekilde sergiliyorsun. Görsel algın ve sanatsal yeteneğinle adeta göz kamaştırıyorsun. Bu yeteneğinle takipçilerini kendine hayran bırakıyorsun. Influencer olmasan bile, bu yeteneklerinle kesinlikle influencer olabilecek potansiyele sahipsin. 🥰 Sence doğru tahmin ettik mi? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma! 🥳👇

Instagram'ın Genel Olarak Estetik!

Instagram'ın Genel Olarak Estetik!

Verdiğin cevaplara göre senin Instagram hesabın genel olarak estetik! Kendi benzersiz ve özgün sanatsal tarzını, doğal ve samimi paylaşımlarınla birleştiriyorsun. Bu, hesabının sadece bir görsel şölen olmaktan öte, senin kişiliğini ve ruhunu yansıttığı anlamına geliyor. 🥰 Düzenleyerek attığın fotoğraflar takipçi sayına göre oldukça yüksek beğeni alıyor. Bunun sebebi sosyal medyanda, her şeyin mükemmel ve estetik görünmesi için kendini zorlamıyorsun. Bunun yerine, içgüdülerine güveniyor ve içtenlikle ne hissettiğini ve ne düşündüğünü paylaşıyorsun. 😇 Bu, bazen bir anlık fotoğraf çekimi olabilir, bazen de üzerinde uzun süre düşünülmüş ve özenle düzenlenmiş bir görsel olabilir.  Sence doğru tahmin ettik mi? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma!

Instagram'ın Ortalama Estetikte!

Instagram'ın Ortalama Estetikte!

Verdiğin cevaplara göre senin Instagram'ın ortalama estetikte! Instagram hesabının estetiği, diğerlerinden farklı bir çekiciliğe sahip. Ortalama bir hesap gibi görünse de, doğallık ve özgünlük senin için ön planda. Gönderilerin ve hikayelerinde yapaylıktan uzak durmayı tercih ediyorsun. Aşırı filtreler ve efektler yerine, doğal ve gerçekçi bir görünüm senin için daha önemli. 🤗 Tabi ki düzenleyerek attığın oldukça estetik fotoğrafların da var. Ancak böyle fotoğrafları çok sık paylaşmıyorsun. Çünkü sosyal medyanın, gerçek dünya ile paralel bir evren olması gerektiğine inanıyorsun ve bu yüzden hesabın, sahte olmayan bir tatlılık ve özgünlük taşıyor. 💃🕺Tahminimizi nasıl buldun? Yorumlarda buluşalım! 🥰👇

Senin Instagram'ın Estetik Değil!

Senin Instagram'ın Estetik Değil!

Verdiğin cevaplara göre senin Instagram'ın estetik değil! Instagram dünyasının parlak ve renkli efektlerine kapılmamış, doğallığı ve sadeliği tercih eden bir sosyal medya kullanıcısısın. 😇 Fotoğraflarında filtreler ve efektler kullanmak yerine, anıların gerçek haliyle yansıtılmasını seviyorsun. Bu, senin doğrudan ve samimi bir kişiliğe sahip olduğunu gösteriyor. Sosyal medyada popüler olma hırsı yerine, anı yaşama sevgin ön planda. Sosyal medyada popüler olmak için çırpınan birçok kişiye rağmen, senin takipçi sayın belki de sadece yakın arkadaşlarından oluşuyor. 💃🕺Hesabında genellikle yaptığın işler, sevdiğin aktiviteler ve ilgi alanlarına dair paylaşımlar yapıyorsun.  Bu da senin, sosyal medyanın sahte dünyasında değil, gerçek hayatta ne yapıp ne sevdiğini önemseyen biri olduğunu gösteriyor. Tahminimizi nasıl buldun? Yorumlara yazmayı unutma! 🥰👇

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