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Instagram'ın Yeni Güncellemesi Canlı Konumunuzu Açmış Olabilir: Instagram Konum Nasıl Kapatılır?

Instagram'ın Yeni Güncellemesi Canlı Konumunuzu Açmış Olabilir: Instagram Konum Nasıl Kapatılır?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.07.2025 - 16:27

Dünya üzerinde milyarlarca, ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'a yeni bir özellik geldi. 'Arkadaş Haritası' özelliği sayesinde dileyen kullanıcılar Instagram üzerinden canlı konumlarını paylaşabiliyor. Yapılan bu güncelleme, yakın arkadaşların direkt olarak birbirlerini bulmalarını sağlıyor. Fakat bu özellik gizlilik konusunu da gündemimize getirdi. Öyle ki bazı kullanıcılar, Instagram Harita özelliğinin direkt olarak 'konum açık' bir şekilde telefonlarına yüklendiğini gördü.

Peki Instagram konum nasıl kapatılır?

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Instagram'a Gelen Yeni Özellik: Arkadaş Haritası

Instagram'a Gelen Yeni Özellik: Arkadaş Haritası

Instagram'ın yeni özelliği 'Arkadaş Haritası' sonunda Türkiye'ye de geldi. Bu özellikle paylaştığınız gönderiler veya hikayeler aracılığıyla konumunuzu da paylaşmış oluyorsunuz. Canlı konum özelliği hem etkileşimi artırıyor hem de buluşmaları kolaylaştırıyor. Bu özelliği daha önce de Snapchat gibi uygulamalarda görmüştük.

Fakat canlı konumun açık adres şeklinde paylaşılması (yalnızca şehir değil mahallenin bile gösterilmesi) bazı güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Instagram uygulaması her açıldığında mevcut konumunuz güncelleniyor. Üstelik bu yeni gelen özellikten çoğu kişinin haberi yok ve güncellemeyle birlikte Instagram konumunuz açılmış olabilir!

Konum paylaşımı yaparken kimlere izin verdiğinizi takip etmeniz önemlidir. Konum paylaşımını dilediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Paylaşımı başlattığınızda ise izin verdiğiniz arkadaşların, sizin seçtiğiniz süre boyunca konumunuzu görecektir.

Instagram Canlı Konum Nasıl Kapatılır?

Instagram Canlı Konum Nasıl Kapatılır?

'Instagram haritasında görünmemek için ne yapmam gerekir?' sorusunun cevabı, Instagram canlı konum paylaşımını kapatmak olacaktır. Bunun için;

  • Instagram uygulamasını açın ve profilinize girin

  • Sağ üstteki üç noktaya dokunun

  • Hikaye, canlı yayın ve konumu seçin

  • Konum paylaşımı seçeneğine dokunun

  • Ayarları aç dokunun

  • Konumu “Asla” olarak ayarlayın

Peki Instagram'da Canlı Konum Nasıl Paylaşılır?

  • DM kutusuna girin.

  • Mesajların üst kısmında yer alan notlar bölümünde yer alan harita simgesine tıklayın.

  • Daha sonra Ayarlar simgesine tıklayıp konumunuzu kimlerin görebileceğini seçin.

  • Konum paylaşımını kapatmak istediğinizde en altta yer alan Hiç Kimse (Konumu Paylaşma) seçeneğini işaretleyin. Burada ayrıca saati de seçebilirsiniz.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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