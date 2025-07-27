Instagram'ın Yeni Güncellemesi Canlı Konumunuzu Açmış Olabilir: Instagram Konum Nasıl Kapatılır?
Dünya üzerinde milyarlarca, ülkemizde milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'a yeni bir özellik geldi. 'Arkadaş Haritası' özelliği sayesinde dileyen kullanıcılar Instagram üzerinden canlı konumlarını paylaşabiliyor. Yapılan bu güncelleme, yakın arkadaşların direkt olarak birbirlerini bulmalarını sağlıyor. Fakat bu özellik gizlilik konusunu da gündemimize getirdi. Öyle ki bazı kullanıcılar, Instagram Harita özelliğinin direkt olarak 'konum açık' bir şekilde telefonlarına yüklendiğini gördü.
Peki Instagram konum nasıl kapatılır?
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Instagram'a Gelen Yeni Özellik: Arkadaş Haritası
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Instagram Canlı Konum Nasıl Kapatılır?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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