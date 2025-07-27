Instagram'ın Yeni Güncellemesi Canlı Konumunuzu Açmış Olabilir: Instagram Konum Nasıl Kapatılır?

Instagram'ın yeni özelliği 'Arkadaş Haritası' sonunda Türkiye'ye de geldi. Bu özellikle paylaştığınız gönderiler veya hikayeler aracılığıyla konumunuzu da paylaşmış oluyorsunuz. Canlı konum özelliği hem etkileşimi artırıyor hem de buluşmaları kolaylaştırıyor. Bu özelliği daha önce de Snapchat gibi uygulamalarda görmüştük.

Fakat canlı konumun açık adres şeklinde paylaşılması (yalnızca şehir değil mahallenin bile gösterilmesi) bazı güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Instagram uygulaması her açıldığında mevcut konumunuz güncelleniyor. Üstelik bu yeni gelen özellikten çoğu kişinin haberi yok ve güncellemeyle birlikte Instagram konumunuz açılmış olabilir!

Konum paylaşımı yaparken kimlere izin verdiğinizi takip etmeniz önemlidir. Konum paylaşımını dilediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Paylaşımı başlattığınızda ise izin verdiğiniz arkadaşların, sizin seçtiğiniz süre boyunca konumunuzu görecektir.