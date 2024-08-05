Instagram’a Giriş İçin VPN Kullanan ve DNS Değiştirenler Dikkat!

Erişimin kısıtlı olduğu sitelere girerken kullanılan, son dönemde de Instagram’ın kapatılmasıyla kullanıcı sayısı kat kat artan VPN’ler ve değiştirilen DNS’ler için herkes dikkatli olmalı. Instagram için VPN kullanımı ve DNS değişikliği ciddi güvenlik sorunlarını beraberinde getiriyor.

İşte TRT Haber’den Fatih Ersoy’un haberinin detayları…