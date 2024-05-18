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İnsanların Yaşamlarında Uydukları Yazılı Olmayan 15 Kural

İnsanların Yaşamlarında Uydukları Yazılı Olmayan 15 Kural

Aden
Aden - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 15:01

Bugünkü içeriğimizde farklı farklı kesimlerden insanların hayatlarında takip ettikleri kuralları paylaşıyor olacağız. Sizin de benzer bir kuralınız varsa lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Eğer ortalığı dağıttıysan toplaması gereken kişi sensin."

1. "Eğer ortalığı dağıttıysan toplaması gereken kişi sensin."

2. "Metroya binmeden önce başkalarının inmesini beklemek her zaman en iyisi."

2. "Metroya binmeden önce başkalarının inmesini beklemek her zaman en iyisi."

3. "Tavsiye almaya gitmeyeceğin kişilerin eleştirilerini de çok ciddiye almasan olur."

3. "Tavsiye almaya gitmeyeceğin kişilerin eleştirilerini de çok ciddiye almasan olur."

4. "En saçma gözüken soruları cevaplarken bile her zaman saygını koru."

4. "En saçma gözüken soruları cevaplarken bile her zaman saygını koru."

'O kişinin soruya sormasına sebep olan şey bilmemesi ve öğrenmek istemesi. Bunda yanlış bir şey yok.'

5. "Çevrendekilere karşı her zaman nazik olmayı unutma."

5. "Çevrendekilere karşı her zaman nazik olmayı unutma."

'Sadece gülümsemek bile karşınızdaki kişinin gününe enerji katabilir.'

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6. "Arabanızı tamir etmeye çalışırken kendiniz daha kötü hale getirdiyseniz lütfen sanayide bunu söylemeyi unutmayın."

6. "Arabanızı tamir etmeye çalışırken kendiniz daha kötü hale getirdiyseniz lütfen sanayide bunu söylemeyi unutmayın."

'Böylece karşınızdaki kişi de zamanını boşa harcamaz ve size karşı daha iyi bir gözle bakar.'

7. "Karşınızdaki kişi size dertlerini anlatıyorsa lütfen hemen tavsiye vermeye atlamayın."

'İnsanlar bazen sadece söylenmek isteyebilir.'

8. "Yakın olmadığınız birisi size uygun olduğunu söylemediği sürece onları akşam 9'dan sonra aramamaya çalışın."

8. "Yakın olmadığınız birisi size uygun olduğunu söylemediği sürece onları akşam 9'dan sonra aramamaya çalışın."

9. "Asla duyduğun bir şeyi hemen gerçek olarak kabul etme."

'İnsanlar yalan atmıyor olsa bile genelde öğrendiklerini yanlış hatırlamaya daha yatkındır.'

10. "Eğer bir şey gerçek olamayacak kadar iyiyse büyük ihtimalle gerçek değildir zaten."

10. "Eğer bir şey gerçek olamayacak kadar iyiyse büyük ihtimalle gerçek değildir zaten."

'Özellikle iş dünyasında buna dikkat edin.'

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11. "İnsanların söylediklerindense yaptıklarına dikkat et ve hayatın gerçeklerini izle :)"

12. "Eğer küçük bir çocuk aç olduğunu söylüyorsa tanımıyorsan bile ona yiyecek alman gerekir."

12. "Eğer küçük bir çocuk aç olduğunu söylüyorsa tanımıyorsan bile ona yiyecek alman gerekir."

13. "İçgüdülerini her zaman dinle."

13. "İçgüdülerini her zaman dinle."

'Birisi veya bir yer hakkında kötü hissediyorsan hemen oradan kaç.'

14. "Aileden birisine para ödünç verdiysen o parayı bir hediye olarak say."

14. "Aileden birisine para ödünç verdiysen o parayı bir hediye olarak say."

'Böylece geri ödemezseler bile bu konu hakkında kötü hissetmeyeceksin.'

15. "Aksi kanıtlanana kadar tanıştığın herkesi aptal olarak gör."

15. "Aksi kanıtlanana kadar tanıştığın herkesi aptal olarak gör."

'Benim için işe yarıyor ve çok zaman kazandırdı.'

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