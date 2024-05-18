İnsanların Yaşamlarında Uydukları Yazılı Olmayan 15 Kural
İnsanların Yaşamlarında Uydukları Yazılı Olmayan 15 Kural
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde farklı farklı kesimlerden insanların hayatlarında takip ettikleri kuralları paylaşıyor olacağız. Sizin de benzer bir kuralınız varsa lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Eğer ortalığı dağıttıysan toplaması gereken kişi sensin."
2. "Metroya binmeden önce başkalarının inmesini beklemek her zaman en iyisi."
3. "Tavsiye almaya gitmeyeceğin kişilerin eleştirilerini de çok ciddiye almasan olur."
4. "En saçma gözüken soruları cevaplarken bile her zaman saygını koru."
5. "Çevrendekilere karşı her zaman nazik olmayı unutma."
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6. "Arabanızı tamir etmeye çalışırken kendiniz daha kötü hale getirdiyseniz lütfen sanayide bunu söylemeyi unutmayın."
7. "Karşınızdaki kişi size dertlerini anlatıyorsa lütfen hemen tavsiye vermeye atlamayın."
8. "Yakın olmadığınız birisi size uygun olduğunu söylemediği sürece onları akşam 9'dan sonra aramamaya çalışın."
9. "Asla duyduğun bir şeyi hemen gerçek olarak kabul etme."
10. "Eğer bir şey gerçek olamayacak kadar iyiyse büyük ihtimalle gerçek değildir zaten."
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11. "İnsanların söylediklerindense yaptıklarına dikkat et ve hayatın gerçeklerini izle :)"
12. "Eğer küçük bir çocuk aç olduğunu söylüyorsa tanımıyorsan bile ona yiyecek alman gerekir."
13. "İçgüdülerini her zaman dinle."
14. "Aileden birisine para ödünç verdiysen o parayı bir hediye olarak say."
15. "Aksi kanıtlanana kadar tanıştığın herkesi aptal olarak gör."
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