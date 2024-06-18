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İnsanların Küçükken Çok Korksalar Bile Zamanla Düşündükleri Kadar Korkutucu Olmadığını Anladığı 14 Madde

İnsanların Küçükken Çok Korksalar Bile Zamanla Düşündükleri Kadar Korkutucu Olmadığını Anladığı 14 Madde

Aden
Aden - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 20:01

Hepimizin küçükken farklı farklı korkuları vardı. Büyüdükçeyse bu korkuların çoğunun ne kadar anlamsız olduğunu keşfettik. Bugün, farklı farklı insanların küçüklük korkularını inceliyor olacağız. Siz de kendi korkunuzu bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Yalnız kalmak çünkü alıştıktan sonra aslında başkaları ile olmaktan çok daha özgür hissettiren bir şey."

1. "Yalnız kalmak çünkü alıştıktan sonra aslında başkaları ile olmaktan çok daha özgür hissettiren bir şey."

2. "Bataklar. Filmlerdeki gibi hızlıca batıp çıkamadığın bir şey değilmiş..."

2. "Bataklar. Filmlerdeki gibi hızlıca batıp çıkamadığın bir şey değilmiş..."

3. "Bermuda Şeytan Üçgeni olabilir."

3. "Bermuda Şeytan Üçgeni olabilir."

'Filmlerde abartılmış bir bölge sadece. Çok fazla yolcu gemisi ve uçağı geçtiği için doğal olarak daha fazla kaza oluyor.'

4. "Yatağın altından çıkan bir elin beni yakalaması!"

4. "Yatağın altından çıkan bir elin beni yakalaması!"

5. "Karanlık... Düşündüğümüz gibi hiç korkutucu bir olayı yok."

'Zaten gözlerin hemen alışıyor.'

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6. "Arılar çünkü onlara karşı tehlikeli harekette bulunmadığınız sürece onlar da size yaklaşmıyor."

6. "Arılar çünkü onlara karşı tehlikeli harekette bulunmadığınız sürece onlar da size yaklaşmıyor."

7. "Kara deliklerin varlığı. Başlarda her an dünyayı yutabilirler gibi hissetmiştim ama daha sonra bu düşüncenin ne kadar saçma olduğunu fark ettim."

7. "Kara deliklerin varlığı. Başlarda her an dünyayı yutabilirler gibi hissetmiştim ama daha sonra bu düşüncenin ne kadar saçma olduğunu fark ettim."

8. "Chucky'i hatırlayanlar?"

'Ne kadar saçma korku filmleri yapmışlar...'

9. "Mumyalar küçükken çok korkutucu geliyordu ama günümüzde biraz komik de geliyorlar."

9. "Mumyalar küçükken çok korkutucu geliyordu ama günümüzde biraz komik de geliyorlar."

'Hep çok garip gözüküyorlar.'

10. "Hayaletler... Artık var olduklarına inanmıyorum tabii."

10. "Hayaletler... Artık var olduklarına inanmıyorum tabii."
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11. "90'lı yıllarda büyümüş herkesin uzaylılar tarafından kaçırılmaktan korktuğunu çok iyi biliyorum."

11. "90'lı yıllarda büyümüş herkesin uzaylılar tarafından kaçırılmaktan korktuğunu çok iyi biliyorum."

12. "İnsanların önünde konuşmaktan çok korkuyordum ama şimdi bir öğretmen olarak her gün başkalarının önünde ders anlatıyorum."

12. "İnsanların önünde konuşmaktan çok korkuyordum ama şimdi bir öğretmen olarak her gün başkalarının önünde ders anlatıyorum."

13. "Şimşekler ve gökgürültüsü!"

13. "Şimşekler ve gökgürültüsü!"

'Hala bazen korktuğum oluyor ama eskisi gibi değil tabii.'

14. "Ben genelde heykellerden korkuyordum. Özellikle de karanlıkta duranlardan."

14. "Ben genelde heykellerden korkuyordum. Özellikle de karanlıkta duranlardan."

'Her an canlanıp bana saldıracaklar gibi hissettiğimden olabilir...'

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