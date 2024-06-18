İnsanların Küçükken Çok Korksalar Bile Zamanla Düşündükleri Kadar Korkutucu Olmadığını Anladığı 14 Madde

Hepimizin küçükken farklı farklı korkuları vardı. Büyüdükçeyse bu korkuların çoğunun ne kadar anlamsız olduğunu keşfettik. Bugün, farklı farklı insanların küçüklük korkularını inceliyor olacağız. Siz de kendi korkunuzu bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.