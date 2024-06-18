İnsanların Küçükken Çok Korksalar Bile Zamanla Düşündükleri Kadar Korkutucu Olmadığını Anladığı 14 Madde
İnsanların Küçükken Çok Korksalar Bile Zamanla Düşündükleri Kadar Korkutucu Olmadığını Anladığı 14 Madde
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hepimizin küçükken farklı farklı korkuları vardı. Büyüdükçeyse bu korkuların çoğunun ne kadar anlamsız olduğunu keşfettik. Bugün, farklı farklı insanların küçüklük korkularını inceliyor olacağız. Siz de kendi korkunuzu bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Yalnız kalmak çünkü alıştıktan sonra aslında başkaları ile olmaktan çok daha özgür hissettiren bir şey."
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2. "Bataklar. Filmlerdeki gibi hızlıca batıp çıkamadığın bir şey değilmiş..."
3. "Bermuda Şeytan Üçgeni olabilir."
4. "Yatağın altından çıkan bir elin beni yakalaması!"
5. "Karanlık... Düşündüğümüz gibi hiç korkutucu bir olayı yok."
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6. "Arılar çünkü onlara karşı tehlikeli harekette bulunmadığınız sürece onlar da size yaklaşmıyor."
7. "Kara deliklerin varlığı. Başlarda her an dünyayı yutabilirler gibi hissetmiştim ama daha sonra bu düşüncenin ne kadar saçma olduğunu fark ettim."
8. "Chucky'i hatırlayanlar?"
9. "Mumyalar küçükken çok korkutucu geliyordu ama günümüzde biraz komik de geliyorlar."
10. "Hayaletler... Artık var olduklarına inanmıyorum tabii."
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11. "90'lı yıllarda büyümüş herkesin uzaylılar tarafından kaçırılmaktan korktuğunu çok iyi biliyorum."
12. "İnsanların önünde konuşmaktan çok korkuyordum ama şimdi bir öğretmen olarak her gün başkalarının önünde ders anlatıyorum."
13. "Şimşekler ve gökgürültüsü!"
14. "Ben genelde heykellerden korkuyordum. Özellikle de karanlıkta duranlardan."
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