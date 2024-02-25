İnsanlarda Nasıl Bir Enerji Bırakıyorsun?
İnsanlarda Nasıl Bir Enerji Bırakıyorsun?
Bize biraz kendinden bahset, insanlar üzerinde nasıl bir enerji bıraktığını söyleyelim!
Haydi teste!
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1. Öncelikle söyle bakalım, bir odaya girdiğinde odadakileri nasıl selamlarsın?
2. Peki biri seninle kendiyle ilgili iyi bir haber paylaştığında genelde bu tepkilerden hangisini verirsin?
3. Zor zamanlar geçiren bir insana nasıl yanaşırsın diye sorsak?
4. Bir grup içerisinde sen bu tiplerden hangisisin?
5. Şimdi de söyle bakalım, seni arkadaşlarına sorsak hangi cevabı alırız?
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6. Anlaşmazlıkları ya da çatışmaları nasıl çözmeyi tercih ediyorsun?
7. Biri sana bir şey anlatırken genelde o kişiyi nasıl dinliyorsun?
8. Son olarak genellikle sürprizlere veya beklenmedik plan değişikliklerine nasıl tepki verirsin?
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