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İnsanlarda Nasıl Bir Enerji Bırakıyorsun?

etiket İnsanlarda Nasıl Bir Enerji Bırakıyorsun?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 11:01

Bize biraz kendinden bahset, insanlar üzerinde nasıl bir enerji bıraktığını söyleyelim! 

Haydi teste! 

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1. Öncelikle söyle bakalım, bir odaya girdiğinde odadakileri nasıl selamlarsın?

2. Peki biri seninle kendiyle ilgili iyi bir haber paylaştığında genelde bu tepkilerden hangisini verirsin?

3. Zor zamanlar geçiren bir insana nasıl yanaşırsın diye sorsak?

4. Bir grup içerisinde sen bu tiplerden hangisisin?

5. Şimdi de söyle bakalım, seni arkadaşlarına sorsak hangi cevabı alırız?

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6. Anlaşmazlıkları ya da çatışmaları nasıl çözmeyi tercih ediyorsun?

7. Biri sana bir şey anlatırken genelde o kişiyi nasıl dinliyorsun?

8. Son olarak genellikle sürprizlere veya beklenmedik plan değişikliklerine nasıl tepki verirsin?

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Işıltılı bir enerji!

Senin canlı ve ışıltılı bir enerjin var! Sahip olduğun enerji, insanların hayatında bir güneş patlaması gibi etki ediyor. Heyecanın bulaşıcı, etrafını pozitiflik ve heyecanla dolduran bir atmosfer yaratan bir insansın. Sosyal ortamlarda başarılı bir şekilde sevinç ve ilham saçıyorsun. İnsanlar senin enerjik ruhuna çekiliyor, bu da seni doğal bir lider yapıyor.

Sakin bir enerji!

Senin insanlar üzerinde sakinleştirici ve destekleyici bir enerjin var! Sakin enerjin çevrendekilerin hayatında istikrarlı bir çapa gibi işlev görüyor. Destekleyici doğan, pozitif ve güven verici bir ortam yaratıyor, çevrendekilerin anlaşıldığını ve değerli olduğunu hissetmelerini sağlıyorsun. Samimi bir insansın ve zor zamanlarda dostlarına destek sağlama konusunda çok başarılısın. Varlığın bir stabilite ve sıcaklık kaynağı adeta.

Harmonik bir enerji!

Sen insanlar üzerinde harmonik bir enerji bırakıyorsun. Huzur ve rahatlık hissi veren bir enerjiye sahipsin. Rahat tavırların uyumun bir katalizör görevi görüyor, grup dinamiklerini düzgün ve keyifli hale getiriyor. Dikkat çekmeyi tercih etmesen de, rahat tavırların aslında ilgi çekiyor. Akışa uyum sağlama yeteneğin, etrafındakilere huzur ve iyi hissettirme konusunda takdir edilesi.

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