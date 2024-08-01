İnsanlar Senin Evin Hakkında Ne Düşünüyor?
İnsanlar Senin Evin Hakkında Ne Düşünüyor?
Evin mabedin biliyoruz. Peki ya insanlar senin evin hakkında ne düşünüyor? Öğrenmek istiyorsan sen, teste alalım!
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1. Evine gelen misafirlerin en çok dikkatini çeken şey nedir?
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2. Misafirlerine ikram ettiğin ilk şey nedir?
3. Evinin en çok sevdiğin köşesi neresi?
4. Evinde temizlik yapma sıklığın nedir?
5. Evinin dekorasyonunu nasıl planladın?
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