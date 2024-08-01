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İnsanlar Senin Evin Hakkında Ne Düşünüyor?

etiket İnsanlar Senin Evin Hakkında Ne Düşünüyor?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 12:01

Evin mabedin biliyoruz. Peki ya insanlar senin evin hakkında ne düşünüyor? Öğrenmek istiyorsan sen, teste alalım!

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1. Evine gelen misafirlerin en çok dikkatini çeken şey nedir?

2. Misafirlerine ikram ettiğin ilk şey nedir?

2. Misafirlerine ikram ettiğin ilk şey nedir?

3. Evinin en çok sevdiğin köşesi neresi?

4. Evinde temizlik yapma sıklığın nedir?

5. Evinin dekorasyonunu nasıl planladın?

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6. Evinde teknolojik aletlerin yeri nasıl?

7. Ev içerisinde en çok kullandığın eşya bunlardan hangisi?

8. Son olarak evinde en çok hangi bitkiler bulunuyor?

Modern ve şık!

Modern ve şık!

Evin modern ve şık bir tarza sahip. Misafirlerin evine geldiklerinde şık mobilyaların ve dekorasyonunla büyüleniyorlar. Evde vakit geçirmekten keyif alıyor ve senin evinde her şeyin uyum içinde olduğunu düşünüyorlar. Temiz ve düzenli bir ortam sunarak, misafirlerine harika bir deneyim yaşatıyorsun.

Temiz ve düzenli!

Temiz ve düzenli!

Evin temizliği ve düzeni ile dikkat çekiyor. Misafirlerin evinde her şeyin yerli yerinde ve temiz olduğunu görüyorlar. Bu durum misafirlerinin kendilerini rahat ve huzurlu hissetmelerini sağlıyor. Temizlik ve düzen konusundaki titizliğin, evini misafirlerin için cazip kılıyor.

Samimi ve sıcak!

Samimi ve sıcak!

Evin samimi ve sıcak bir atmosfere sahip. Misafirlerin evinde kendilerini evlerinde gibi hissediyorlar. Evde geçirdikleri zaman boyunca sıcak ve samimi bir ortamın tadını çıkarıyorlar. Evindeki küçük dokunuşlar ve samimi atmosfer, misafirlerini mutlu ediyor ve onlara unutulmaz anılar yaşatıyor.

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